شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع ودائع البنوك لـ5 تريليون و126 مليار جنيه فى نوفمبر الماضى.. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل إجمالى الودائع ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة، حيث ارتفع إجمالي الودائع ليصل إلى 5 تريليون و126 مليار جنيه في شهر نوفمبر الماضي، بينما كانت 4 تريليون و183 مليار جنيه في شهر نوفمبر عام 2019، بزيادة بلغت نحو 943 مليار جنيه.

وترصد البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع كلا من الودائع الحكومية وغير الحكومية، حيث بلغت قيمة الودائع الحكومية نحو 865 مليار جنيه في شهر نوفمبر الماضي، مقابل 612 مليار جنيه في نفس الشهر عام 2019، بزيادة بلغت 253 مليار جنيه، يليها الودائع غير الحكومية، وبلغت قيمتها 4 تريليون و261 مليار جنيه في شهر نوفمبر الماضي، مقابل 3 تريليون و570 مليار جنيه في نفس الشهر عام 2019، بزيادة بلغت قيمتها نحو 691 مليار جنيه.



ارتفاع الودائع

وكانت السيولة المحلية قد سجلت ارتفاعا ملحوظا في شهر نوفمبر الماضي، حيث بلغت قيمة السيولة المحلية نحو 4 تريليون و845 مليار جنيه، مقابل 4 تريليون و53 مليار جنيه "نهائى" فى شهر نوفمبر عام 2019، بزيادة بلغت 792 مليار جنيه.

وبلغت قيمة المعروض النقدي نحو تريليون و133 مليار جنيه فى نوفمبر الماضى، مقابل 961 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2019، بزيادة بلغت 172 مليار جنيه، أما أشباه النقود فقد بلغ قيمتها نحو 3 تريليون و712 مليار جنيه فى نوفمبر الماضى، مقابل 3 تريليون 92 مليار جنيه فى نفس الشهر عام 2019، بزيادة بلغت 620 مليار جنيه.