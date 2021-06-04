شكرا لقرائتكم خبر عن إعرف الفترة الزمنية لإتمام تطوير قطاع الغزل والنسيج بـ22 مليار جنيه × 10 معلومات والان مع تفاصيل الخبر
1- بدأ المشروع ينطلق من خلال دراسات مكتب وارنر الأمريكى.
2- تضمنت دراسات المشروع دمج شركات الغزل والنسيج والقطن فى 9 شركات فقط.
3- تصل تكاليف المشروع لأكثر من 22 مليار جنيه.
4- تأخر تنفيذ المشروع نتيجة عدم القدرة على بيع الأراضى التى تم حصرها.
5- تدخلت الحكومة لضمان تمويل استيراد المعدات وماكينات المصانع بضمان وزارة المالية.
6- تم تنفيذ بعض الانشاءات، لبناء عدد من المصانع مع تنفيذ عملية الدمج العام المالى الجديد.
7- جاري استيراد الماكينات، والالات من عدة دول تمهيدا لتنفيذ التطوير.
8- تم تدشين شركة تسويق جديدة، للترويج للمنتجات التى سيتم تصنيعها منتصف العام المقبل.
9- تم تنفيذ آليات جديدة، لتداول القطن تزامنا مع تطوير المحالج لتوفير الخامات.
10- تم تجريب زراعة القطن قصير التيلة، وسط توقعات بنجاح التجربة لتوفيره بدلا من الاستيراد.