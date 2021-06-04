شكرا لقرائتكم خبر عن إعرف الفترة الزمنية لإتمام تطوير قطاع الغزل والنسيج بـ22 مليار جنيه × 10 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مشروع تطوير شركات الغزل والنسيج، ولا سيما شركات القابضة للقطن والغزل والنسيج منذ عام 2015، وسط العديد من العقبات التى وقفت دون تنفيذ المشروع، والذى أطلق رسميا منذ نحو عامين ونصف.

1- بدأ المشروع ينطلق من خلال دراسات مكتب وارنر الأمريكى.

2- تضمنت دراسات المشروع دمج شركات الغزل والنسيج والقطن فى 9 شركات فقط.

3- تصل تكاليف المشروع لأكثر من 22 مليار جنيه.

4- تأخر تنفيذ المشروع نتيجة عدم القدرة على بيع الأراضى التى تم حصرها.

5- تدخلت الحكومة لضمان تمويل استيراد المعدات وماكينات المصانع بضمان وزارة المالية.

6- تم تنفيذ بعض الانشاءات، لبناء عدد من المصانع مع تنفيذ عملية الدمج العام المالى الجديد.

7- جاري استيراد الماكينات، والالات من عدة دول تمهيدا لتنفيذ التطوير.

8- تم تدشين شركة تسويق جديدة، للترويج للمنتجات التى سيتم تصنيعها منتصف العام المقبل.

9- تم تنفيذ آليات جديدة، لتداول القطن تزامنا مع تطوير المحالج لتوفير الخامات.

10- تم تجريب زراعة القطن قصير التيلة، وسط توقعات بنجاح التجربة لتوفيره بدلا من الاستيراد.