شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر أو مستورد.. لازم تعرف إيه هو نظام التسجيل المسبق للشحنات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسعى الحكومة بشكل مستمر لتطوير كافة الجهات التى تخدم على الملفات الحيوية مثل ملف الاستثمار أو حركة التجارة أو مصلحة الجمارك والضرائب وغيرها من الجهات، لذلك أعدت نظام جديد لتسجيل البضائع للإفراج الجمركى وهو نظام التسجيل المسبق الشحنات فما هو هذا النظام.

ونظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI) هو نظام جمركى جديد يعتمد على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة إلكترونيا (الفاتورة التجارية وبوليصة الشحن النهائية أو المبدئية) قبل الشحن بـ48 ساعة بدلا من النظام اليدوى.

النظام الجديد سيمكن الجهات المعنية من رصد أي خطر على البلاد من خلال نظام إدارة المخاطر حيث تضع الدولة المصرية أولوية قصوى لضمان أمن مواطنيها.

يتعين على الناقل بميناء التصدير أو من يمثله إرسـال قائمة تضـم جميع الشحنات المزمع تصديرها إلى جمهورية مصر العربية بصورة إلكترونية خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة من وقت مغادرة السفينة ميناء التصدير، على أن تتضمن بيانات كل شحنة رقـم بوليصة الشحن، ورقم تعريف الشحنة ( ACID ) ورقم تعريف المصدر، ورقم تعريف المستورد.

ويتم استقبال القائمة الإلكترونية التى تضـم جميع الشحنات المزمع تصديرها إلى جمهورية مصر العربية على منصة (نافذة) لكي يتم التحقق من سلامة جميع بياناتها، وإرسال نتيجة التحقق (بالإيجاب أو السلب) آليا وبصورة إلكترونية إلى الناقل أو من يمثله، وبعد ذلك يتم إخطار المستورد أو وكيله من المخلصين الجمركيين اليا من خلال منصة (نافذة) باستلام بيانات أو مستندات الشحنة عبر منصة Blockchain، ثم يقوم المسـتورد أو وكيله من المخلصين الجمركيين بالدخول على منصة (نافذة) والاطلاع على ملف الشحنة بالرقم التعريفي ( ACID ) واعتماد مستندات الشحنة باستخدام التوقيع الإلكترونى.