شكرا لقرائتكم خبر عن 24 مليون ريال تسويات للعاملين بالقطاع الخاص في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت إدارة التسويات الودية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عن استرداد مستحقات مالية بنحو 24.9 مليون ريال خلال مايو الماضي، عبر فروعها التي تمكنت من تحقيق الصلح بالاتفاق بين الأطراف، إذ وصلت نسبة الصلح إلى نحو 87% من إجمالي الدعاوى الواردة التي بلغت نحو 2287 دعوى، تمت معالجتها عبر الاتصال المرئي وفقًا لتوجهات الوزارة في التحول الرقمي.

جاء ذلك بتوجيه ومتابعة من مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن المقبل.

وتمكن مكتب العمل بمحافظة الجبيل من استرداد 11.413.144 ريالا، ويليه مكتب العمل بالدمام بإجمالي مبالغ مستردة 8.428.655 ريالا، وحقق مكتب العمل بمحافظة الخبر تسوية ودية للاسترداد بلغت 3.218.190 ريالا.

ووجه مدير عام الفرع شكره لجميع منسوبي إدارات التسويات الودية بالمكاتب على جهودهم في حفظ حقوق العاملين بالقطاع الخاص.

وفي ذات السياق، شدد مساعد مدير عام الفرع لقطاع العمل محمد الأطرش، على أهمية إنهاء الدعاوى العمالية بكفاءة ونتيجة مرضية وعادلة وفقًا لأنظمة ولوائح العمل.