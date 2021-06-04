شكرا لقرائتكم خبر عن بنوك أبوظبي تستقطب 17.3 مليار درهم ودائع حكومية في شهر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة

نمت الأصول الإجمالية لبنوك أبوظبي نحو 0.1% إلى 1.411 تريليون درهم في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني، مقابل 1.409 تريليون درهم في نهاية مارس/ آذار. ووصل النمو على أساس سنوي أي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي إلى 0.2%.

وأظهرت المؤشرات المصرفية للبنوك حسب الإمارة والتي أصدرها مصرف الإمارات المركزي مؤخراً، أن الأصول الإجمالية لبنوك دبي تراجعت نحو 0.3% على أساس شهري في إبريل/ نيسان الماضي إلى 1.502 تريليون درهم، مقابل 1.507 تريليون درهم في نهاية شهر مارس الماضي. لكنها بقيت مرتفعة على أساس المقارنة السنوية وبنسبة 0.8%.

وتراجعت أصول بقية بنوك الدولة الإجمالية نحو 1% على أساس شهري لتصل مع نهاية شهر إبريل/ نيسان إلى 256.8 مليار درهم، مقابل 259.5 مليار درهم في نهاية مارس/ آذار 2020. أما على أساس سنوي فوصل التراجع إلى 0.8% مقابل الفترة نفسها من 2020.

0.3 % نمو ودائع بنوك أبوظبي

وارتفعت الودائع الإجمالية لدى بنوك العاصمة نحو 0.3% إلى 812.5 مليار درهم، مقابل 809.8 مليار درهم في مارس. وتراجعت أيضاً الودائع الإجمالية لدى بنوك دبي بمعدل 0.7% على أساس شهري في إبريل الماضي إلى 898.4 مليار درهم مقابل 904.7 مليار درهم في نهاية مارس الماضي.

وتراجعت الودائع الإجمالية لدى بقية بنوك الدولة نحو 0.2% إلى 166.4 مليار درهم مقابل 166.8 مليار درهم في نهاية مارس.

وارتفعت الودائع الحكومية لدى بنوك أبوظبي نحو 9.4% إلى 201.8 مليار درهم في نهاية إبريل، مقابل 184.5 مليار درهم في نهاية مارس، أي بزيادة شهرية بلغت 17.3 مليار درهم.

وتراجعت الودائع الحكومية لدى بنوك دبي نحو 4.3% إلى 60.8 مليار درهم، مقابل 63.5 مليار درهم في نهاية مارس الماضي. وتراجعت الودائع الحكومية في بقية بنوك الدولة نحو 2.1% إلى 28.7 مليار درهم، مقابل 29.3 مليار درهم في نهاية مارس 2021.

1 % نمو ائتمان بنوك أبوظبي و0.2% من بنوك دبي

وارتفع الائتمان الإجمالي من بنوك إمارة أبوظبي نحو 1% إلى 732 مليار درهم مقابل 724.5 مليار درهم في نهاية مارس الماضي. وارتفع الائتمان الإجمالي من بنوك دبي على أساس شهري نحو 0.2% إلى 874.3 مليار درهم مقابل 872.5 مليار درهم في مارس 2021. وتراجع الائتمان الإجمالي الممنوح من بقية بنوك الدولة نحو 0.3% إلى 156.9 مليار درهم مقابل 157.4 مليار درهم في نهاية مارس.

ونمت استثمارات بنوك أبوظبي الإجمالية نحو 2.1% إلى 255 مليار درهم، مقابل 249.8 مليار درهم في نهاية مارس. فيما تراجعت استثمارات بنوك دبي الإجمالية نحو 0.9% لتصل مع نهاية إبريل إلى 218 مليار درهم مقابل 220 مليار درهم في نهاية مارس.

ونما إجمالي استثمارات بقية بنوك الدولة في إبريل على أساس شهري نحو 0.3% إلى 37.6 مليار درهم مقابل 37.5 مليار درهم في نهاية مارس.