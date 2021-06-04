شكرا لقرائتكم خبر عن ائتمان البنوك الأجنبية أفضل أداءً من «الوطنية» في إبريل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة

تراجعت أصول البنوك الوطنية خلال شهر إبريل الماضي 0.3% إلى 2.77 تريليون درهم مقابل 2.78 تريليون درهم نهاية مارس السابق، فيما ارتفعت أصول البنوك الأجنبية بنسبة 0.2% إلى 398.8 مليار درهم مقابل 398 مليار درهم في نهاية مارس.

وأظهرت المؤشرات المصرفية التي أصدرها مصرف الإمارات المركزي مؤخراً ارتفاعاً بنسبة 0.4% في إجمالي الائتمان من البنوك الوطنية خلال شهر إبريل إلى 1.59 تريليون درهم، فيما نما ائتمان البنوك الأجنبية 1.5% إلى 177.1 مليار درهم.

وتراجعت القروض الحكومية من البنوك الوطنية بحوالي 0.4% إلى 242.5 مليار درهم، في الوقت الذي نمت فيه من البنوك الأجنبية 7.7% إلى 9.8 مليار درهم، فيما نمت قروض البنوك الوطنية للقطاع العام 1.6% إلى 202.1 مليار درهم وتراجع ائتمان القطاع العام من البنوك الأجنبية بحوالي 1.9% إلى 15.9 مليار درهم.

وارتفع الائتمان الممنوح للقطاع الخاص من البنوك الوطنية 0.4% إلى 989.8 مليار درهم، ونما الائتمان الممنوح من البنوك الأجنبية لهذا القطاع 0.9% إلى 120.8 مليار درهم، وكان ائتمان القطاع الخاص نما بحوالي 0.4% وبواقع 4.9 مليار درهم في إبريل مقارنة بمستوياته في مارس 2021.

تراجع الودائع

من جهة أخرى أظهرت بيانات المركزي أن الائتمان الأجنبي من البنوك الوطنية تراجع خلال إبريل 0.4% إلى 135.9 مليار درهم، فيما نما لدى البنوك الأجنبية 3.9% إلى 29.4 مليار درهم.

وتراجعت الودائع المصرفية لدى كل من البنوك الوطنية والأجنبية خلال شهر إبريل بنسبة 0.2% إلى 1.65 تريليون درهم و0.4% إلى 224.4 مليار درهم على التوالي.

وارتفعت استثمارات البنوك الوطنية خلال إبريل بنسبة 1.5% إلى 444 مليار درهم، وتراجعت استثمارات البنوك الأجنبية 4.6% إلى 66.6 مليار درهم، حيث ارتفعت استثمارات البنوك الوطنية في سندات الدين 4% إلى 237.6 مليار درهم نهاية إبريل، وتراجعت استثمارات البنوك الأجنبية في سندات الدين بحوالي 5.3% إلى 62.2 مليار درهم.

وتراجعت استثمارات البنوك الوطنية في السندات المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق 3.2% إلى 150.2 مليار درهم، فيما نمت لدى البنوك الأجنبية 7.3% إلى 4.4 مليار درهم نهاية إبريل. واستقرت استثمارات البنوك الوطنية من دون تغيير في إبريل عند 9.6 مليار درهم.