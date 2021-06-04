شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول دولي يدعو «مجموعة السبع» للتبرع باللقاحات لتفادي نتائج وباء 1918 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن - رويترز

طالب الرئيس التنفيذي للتحالف من أجل الابتكارات في مجال الاستعداد لمواجهة الأوبئة، ريتشارد هاتشيت، الخميس، قادة مجموعة الدول السبع الكبرى بالتبرع بجرعات من لقاحات كوفيد-19 بشكل عاجل، لتفادي نتيجة مشابهة لما حدث خلال وباء الإنفلونزا العام 1918 الذي أودى بحياة 50 مليون فرد.

وقال هاتشيت:«الانتظار لحين زوال أسوأ مراحل الجائحة ثم تقديم اللقاح سيقلل فعلا من قيمته»، مضيفاً أن «اجتماعات مجموعة السبع لا تأتي دائماً في ظل أزمة ذات أبعاد عالمية، وتأثير تاريخي كهذا».

ويلتقي وزراء الصحة لمجموعة الدول السبع الكبرى في أكسفورد، الجمعة، وحث هاتشيت القادة على إظهار «شجاعة سياسية» في المشاركة العاجلة للجرعات في أسرع وقت ممكن خلال اجتماعهم الأسبوع المقبل.

وتوفي نحو 3.7 مليون حول العالم بسبب جائحة فيروس كورونا، وبلغ عدد المصابين أكثر من 170 مليوناً، فيما يقدر عدد الذين لقوا حتفهم عامي 1918 و1919 بنحو 50 مليوناً، ويُعتقد أن ثلث سكان العالم أصيبوا بإنفلونزا «اتش.1.إن.1.».