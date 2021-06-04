شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن: نقود العالم لإنهاء الجائحة وسنوزع 25 مليون جرعة لقاح على الدول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - رويترز

كشف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الخميس عن كيفية توزيع الولايات المتحدة نحو 25 مليون جرعة لقاح للوقاية من كوفيد-19، من أصل 80 مليون جرعة على باقي العالم، في خطوة وصفها بأنها «تقود العالم» نحو إنهاء الجائحة.

وقال بايدن في بيان، إن الولايات المتحدة ستتبرع بحوالي 19 مليون جرعة من إمداداتها من اللقاحات من خلال البرنامج الدولي لتشارك اللقاح «كوفاكس».

وأوضح بايدن، أنه من خلال «كوفاكس»، ستذهب ستة ملايين جرعة إلى أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، ونحو سبعة ملايين جرعة إلى جنوب وجنوب شرق آسيا، وحوالي خمسة ملايين أخرى إلى إفريقيا.

ولفت إلى أن الجرعات المتبقة، التي تصل لأكثر من ستة ملايين، ستذهب بشكل مباشر من الولايات المتحدة إلى دول، بينها كندا والمكسيك والهند وكوريا الجنوبية.

وأضاف: «نتشارك في هذه الجرعات ليس بغرض الحصول على خدمات أو انتزاع تنازلات». وقال:«نتشارك هذه اللقاحات لإنقاذ الأرواح، ولنقود العالم نحو إنهاء هذه الجائحة».

وتعرض بايدن لضغوط من المجتمع الدولي من أجل تقاسم فائض لقاحات كوفيد-19 في البلاده مع العالم.

وعلى مدى شهور، ظل تركيز البيت الأبيض منصباً على تطعيم الأمريكيين، بعدما أودى فيروس كورونا بحياة أكثر من نصف مليون في الولايات المتحدة خلال العام الماضي.