شكرا لقرائتكم خبر عن الكاظمي يوجه بتكثيف الجهود لتوفير بيئة انتخابية آمنة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: ”الخليج 365”

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أمس الخميس، أن القانون هو السبيل الأوحد لإعلاء رمزية الدولة والولاء لها، بالرغم من وجود تراكمات كبيرة وأخطاء عديدة تركت آثاراً اجتماعية ونفسية، مشدداً على تكثيف الجهود من أجل توفير بيئة آمنة للعملية الانتخابية، فيما دعا الرئيس برهم صالح إلى إعادة النازحين المسيحيين إلى مناطقهم في سهل نينوى.

وذكر بيان حكومي، أن «الكاظمي ترأس اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، تمت خلاله مناقشة مستجدات الأوضاع الأمنية في البلاد، فضلاً عن الموضوعات المدرجة على جدول أعماله». وأشار الكاظمي في مستهل الاجتماع، إلى «أهمية العمل على ترسيخ عقيدة الولاء للوطن لدى منتسبي القوات الأمنية، ورفع روح الانضباط العالي أثناء أداء الواجبات». وجدد الكاظمي، «توجيهاته إلى الوزارات والقيادات الأمنية بتكثيف جهودها من أجل توفير بيئة آمنة للعملية الانتخابية، مع أهمية التحلّي بالحكمة في التعامل مع المستجدات وتأكيد عدم السماح بالتجاوزات»، مبيناً أن «فرص النجاح موجودة لأجل بلدنا ولصالح أبناء شعبنا». وشدد الكاظمي، على «ضرورة الدعم الكامل للأجهزة الأمنية، لا سيما ما يتعلق بتوفير الدعم المالي لتنفيذ مهامها».

ومن جانبه، دعا الرئيس العراقي برهم صالح، إلى ضرورة حماية التعايش السلمي، وعودة النازحين المسيحيين إلى مناطقهم في سهل نينوى والموصل وباقي المدن. وذكر بيان رئاسي، أن صالح أكد خلال لقائه بالنائب والمستشار في مجلس النواب عماد يوخنا، «ضرورة حماية التعايش السلمي، وعودة النازحين المسيحيين إلى مناطقهم في سهل نينوى، وعدم ادخار أي جهد حكومي لتحقيق ذلك، وضمان مشاركتهم في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية في البلد».

على صعيد آخر، بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مع السفير الأردني لدى العراق منتصر الزعبي، العلاقات الثنائية، وأهمية تفعيل وتنفيذ مذكرات التفاهم والاتفاقيات التجارية والصناعية والاستثمارية المبرمة بين البلدين، واستمرار التنسيق والتعاون الاستراتيجي بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين. كما ناقش الحلبوسي مع السفير المصري الجديد وليد محمد إسماعيل، العلاقات الثنائية وتعزيز آفاق التعاون بين البلدين في المجالات كافة، علاوة على بحث أهمية تنفيذ مذكرات التفاهم والاتفاقيات المبرمة بين البلدين، وتفعيل مخرجات القمة الثلاثية بين العراق ومصر والأردن.