شكرا لقرائتكم خبر عن «اتحاد الشغل» يحذر المشيشي من أي التزامات مع صندوق النقد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حذر الاتحاد العام التونسي للشغل التونسي، أمس الخميس، حكومة رئيس الوزراء هشام مشيشي من تنفيذ أي التزامات مع صندوق النقد الدولي، متهماً الحكومة باستهداف قوت الشعب، بينما وصل رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس إلى تونس على رأس وفد حكومي، في زيارة تسعى لتعزيز علاقات الشراكة وتقديم الدعم للحكومة التونسية.

وقال الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية)، إن الحكومة أقدمت على سلسلة من زيادات غير مسبوقة في أسعار عديد المواد الأساسية، مستهدفة بذلك قوت عموم الشعب في خطوة استفزازية، وتنفيذاً لما التزمت به انفرادياً من برامج أمام صندوق النقد الدولي. واعتبر الاتحاد أن ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية من تردٍ هو نتيجة طبيعية للتجاذبات السياسية وللشلل الذي أصاب أجهزة الدولة، مما جعلها قاصرة عن إنقاذ البلاد واتخاذ القرارات المناسبة المراعية لمصالح تونس، على الرغم من تنبيهات الاتحاد المبكّرة وسعيه لتجاوز الأزمة الخانقة التي دفعت إليها الأطراف الحاكمة.

وعبر عن رفضه المطلق للالتزامات الأحادية التي تعهّدت بها الحكومة لدى الدوائر المالية العالمية، لما تضمنته من إجراءات غير اجتماعية وما سينجرّ عنها من مزيد التداين ورهن مقدرات البلاد، في غياب سياسة عادلة وواضحة في مجالي الجباية والتوزيع العادل للثروة.

في غضون ذلك، أجرى رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس لقاءات مع الرئيس التونسي قيس سعيّد تناولت آفاق التعاون المشترك. وقال كاستيكس، في تصريحات، أعقبت اللقاء إن فرنسا تدعم تونس في المجال الرقمي وفي مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وتم إمضاء 9 اتفاقيات في هذا المجال إلى جانب مجال البحث العلمي.

كما أعلن أيضاً أنه تم التطرق خلال اللقاء إلى دعم التعاون مع تونس في مجال الهجرة وخاصة للتحكم في الهجرة غير النظامية ومكافحة الارهاب والجريمة المنظمة. وكشف أنه تم التطرق خلال اللقاء مع الرئيس التونسي إلى التعاون لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا إلى جانب التطرق لعدة قضايا في منطقة الشرق الأوسط، وكذلك استعدادات تونس لاحتضان القمة الفرانكفونية.

وقال كاستيكس: «إذا كانت تونس تواجه صعوبات، فستكون للأمر عواقب على فرنسا، الشريك والصديق»، وسط تشديده على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية في وقت تعد فرنسا الشريك التجاري الأول لتونس. (وكالات)