شكرا لقرائتكم خبر عن 3.7 مليون طن صادرات الدول العربية من الغاز لليابان وكوريا الجنوبية والصين مارس 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع المتوسط الشهري للسعر الفوري للغاز الطبيعي المسجل في مركز هنري بالسوق الأمريكي خلال شهر أبريل 2021 إلى 2.66 دولار لكل مليون وحدة حرارية بربطانية وذلك وفقا النشرة الشهرية حول التطورات البترولية في الأسواق العالمية يونيو 2021 .

وأشار التقرير، إلى انخفاض متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيعي المسيل في اليابان خلال شهر مارس 2021 بمقدار 1.85 دولار لكل مليون وحدة حرارية بربطانية، ليصل إلى 7.38 دولار لكل مليون وحدة حرارية بربطانية .

وذكر التقرير، انخفاض متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيعي المسيل في كوريا الجنوبية بمقدار 1.80 دولار لكل مليون وحدة حرارية بربطانية ، ليصل إلى 8.41 دولار لكل مليون وحدة حرارية بربطانية .

وانخفض متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيعي المسيل في الصين بمقدار 2.24 دولار لكل مليون وحدة حرارية ليصل إلى 7.97 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية .

وذكر التقرير، أن صادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي المسيل إلى اليابان وكوريا الجنوبية والصين بلغت حوالى 3.704 مليون طن خلال شهر مارس 2021 ، مستأثرة بحصة 21.8% من الإجمالى.