شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على إنجازات الدولة فى القطاع الصحى.. بالأرقام والان مع تفاصيل الخبر
1- زيادة مخصصات الأدوية بحوالى 21%، لتصل إلى نحو 11 مليار جنيه خلال العام المالى 2020/2021، مقارنة بـ 9.1 مليار جنيه خلال العام المالى 2019/2020.
2- زيادة نفقات علاج المواطنين على نفقة الدولة بحوالى 6%، لتصل إلى نحو 7 مليار جنيه خلال عام 2020/2021، مقارنة بـ 6.6 مليار جنيه خلال عام 2019/2020
3- بلغت تكلفة إجمالى المبادرات الموجهة للصحة 16.3 مليار جنيه
4- بلغت تكلفة استمرار التنفيذ التدريجى لمنظومة التأمين الصحى الشامل والتوسع فيه 4.2 مليار جنيه
5- زيادة بدل أعضاء المهن الطبية ورفع مكافأة أطباء الامتياز من 400 جنيه إلى 2200 جنيه، وذلك بقيمة 2.6 مليار جنيه
6- تخصيص 81.6 مليون جنيه لتطوير المعامل الطبية.
7- 11 مليون جنيه استثمارات لمشروع الحجر الصحى