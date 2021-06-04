شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على إنجازات الدولة فى القطاع الصحى.. بالأرقام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد القطاع الصحى فى مصر، طفرة حقيقة خلال السنوات القليلة الماضية رغم ما يشهده العالم كله من ظروف صحية استثنائية فرضتها جائحة فيروس كورونا المُستجد، مما ادى الى اتجاه الدولة لزيادة مخصصات الصحة فى الموازنة بحوالى 47%، لتصل إلى نحو 258.5 مليار جنيه خلال العام المالى 2020/2021، مقارنة بـ 175.6 مليار جنيه خلال العام المالى 2019/2020.

1- زيادة مخصصات الأدوية بحوالى 21%، لتصل إلى نحو 11 مليار جنيه خلال العام المالى 2020/2021، مقارنة بـ 9.1 مليار جنيه خلال العام المالى 2019/2020.

2- زيادة نفقات علاج المواطنين على نفقة الدولة بحوالى 6%، لتصل إلى نحو 7 مليار جنيه خلال عام 2020/2021، مقارنة بـ 6.6 مليار جنيه خلال عام 2019/2020

3- بلغت تكلفة إجمالى المبادرات الموجهة للصحة 16.3 مليار جنيه

4- بلغت تكلفة استمرار التنفيذ التدريجى لمنظومة التأمين الصحى الشامل والتوسع فيه 4.2 مليار جنيه

5- زيادة بدل أعضاء المهن الطبية ورفع مكافأة أطباء الامتياز من 400 جنيه إلى 2200 جنيه، وذلك بقيمة 2.6 مليار جنيه

6- تخصيص 81.6 مليون جنيه لتطوير المعامل الطبية.

7- 11 مليون جنيه استثمارات لمشروع الحجر الصحى