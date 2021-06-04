شكرا لقرائتكم خبر عن "داو جونز" يغلق على انخفاض طفيف بعد 5 جلسات من المكاسب والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الخميس وسط ضغوط على قطاعي الطاقة والتكنولوجيا، ورغم صدور بيانات اقتصادية قوية قبيل صدور تقرير الوظائف الشهري.



وأظهرت بيانات مكتب إحصاء العمالة بوزارة العمل الأمريكية أن مؤشر طلبات إعانة البطالة الأولية انخفض إلى 385 ألف طلب في الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى للمؤشر منذ بداية الجائحة، بينما توقع محللون انخفاض المؤشر إلى 400 ألف طلب من 405 آلاف.



وعلاوة على ذلك، كشفت بيانات "إيه دي بي" أن القطاع الخاص الأمريكي أضاف 978 ألف وظيفة في الشهر الماضي بينما توقع محللون إضافة 645 ألف وظيفة.



وكشفت أيضا بيانات معهد إدارة التوريدات (آي إس إم) عن أن مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخدمي الأمريكي ارتفع إلى 64 نقطة في مايو/أيار من 62.7 نقطة في أبريل/نيسان في حين توقع محللون ارتفاع المؤشر عند 63 نقطة.



ومن المنتظر الجمعة إعلان وزارة العمل عن تقرير الوظائف وسط توقعات بإضافة الاقتصاد الأمريكي 645 ألف وظيفة في مايو/أيار وانخفاض معدل البطالة إلى 5.9% من 6.1% في أبريل/نيسان.



وفي سوق النفط، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم يوليو/تموز بأقل من 0.1% أو ما يعادل سنتين اثنين وأغلق الخام عند 68.81 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 69.4 دولار وأقل سعر عند 68.1 دولار.



وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أغسطس/آب بأقل من 0.1% أو ما يعادل 4 سنتات وأغلق الخام عند 71.31 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 71.9 دولار وأقل سعر عند 70.6 دولار.



وفي ختام التداولات، تراجع مؤشر "داو جونز" بنسبة .0.1% (ما يعادل 23 نقطة) إلى 34577 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 34667 نقطة وأقل مستوى عند 34334 نقطة.



وهبط "ناسداك" بنسبة 1% (ما يعادل 142 نقطة) إلى 13614 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 13684 نقطة وأقل مستوى عند 13548 نقطة.



وانخفض "إس أند بي 500" بنسبة 0.4% (ما يعادل 15 نقطة) إلى 4192 نقاط، وسجل أعلى مستوى عند 4204 نقاط وأقل مستوى عند 4167 نقطة.