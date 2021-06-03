شكرا لقرائتكم خبر عن «جاهزية» توحد الاستجابة الطبية للكوارث والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

نجح برنامج «جاهزية» في توحيد الاستجابة الطبية للكوارث والطوارئ لخط الدفاع الأول من العاملين في المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة من خلال تبني منهج معتمد محلياً ودولياً وفق أفضل المعايير الدولية في بادرة هي الأولى من نوعها في الدولة بمبادرة من مكتب «فخر الوطن» و«أطباء الإمارات».

وأكد الدكتور عادل الشامري العجمي الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء رئيس إمارات العطاء رئيس أطباء الإمارات أن برنامج «جاهزية» هي مبادرة مبتكرة وغير مسبوقة استطاعت في فترة وجيزة من تدشينها أن توحد معايير الاستجابة الطبية للكوارث والطوارئ والأزمات في مؤسسات الدولة الصحية الحكومية والخاصة من خلال التوأمة مع أبرز الجامعات ومراكز التدريب التخصصية الأمريكية والبريطانية.

وقال البروفيسور جاك هورن من الهيئة الأمريكية لدعم الحياة خلال الكوارث إن الدورات التدريبية التي تقدمها مبادرة «جاهزية» للعاملين في القطاع الصحي معتمدة دوليا وتتضمن برنامجاً شاملاً قائماً على الكفاءة يغطي جميع تخصصات الاستجابة للكوارث وللطوارئ وجميع المخاطر المحتملة.

وقالت الدكتورة نورة الكندي من قيادات برنامج جاهزية إن البرنامج سيقدم منح تدريبية تخصصي لما يزيد عن 8000 ألف من العاملين في خط الدفاع الأول من عدد من المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية والخاصة والمسجلين في مكتب فخر الوطن، وأشارت إلى أن الحفاظ على مستوى عالٍ من الجاهزية في القطاع الصحي في الدولة للتعامل مع الكوارث والطوارئ والأزمات يعد أولوية رئيسية لقيادتنا الرشيدة التي تعي أن توفير التدريب الطبي والإداري يعد جزءاً مهماً من الجهود نحو تحقيقها.