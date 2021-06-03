شكرا لقرائتكم خبر عن طلبة «أمريكية الشارقة» يقدمون الامتحانات في حرم الجامعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

عاد طلبة الجامعة الأمريكية في الشارقة إلى حرم الجامعة حيث أجريت امتحاناتهم النهائية بين 24 مايو الماضي و3 يونيو الجاري مع وضع بروتوكولات صحة وسلامة صارمة لضمان صحة ورفاهية مجتمع الجامعة.

وتم تطبيق الإرشادات والمبادئ التوجيهية لوزارة التربية والتعليم لتنظم دخول الطلبة إلى حرم الجامعة بما في ذلك تركيب كاميرات حرارية، وإلزامية تقديم نتيجة فحص كوفيد-19 سلبي أو شهادة أخذ لقاح «كوفيد-19»، وإنشاء رموز استجابة سريعة «كيو آر» للتحكم في سعة قاعات الامتحانات وقاعات الدراسة، فضلاً عن الحفاظ على مسافة آمنة بين الطلبة أثناء تأدية الامتحانات والاستخدام الإلزامي للأقنعة والمعقمات في جميع الأوقات.

وقال الدكتور جيمس جريفين نائب وكيل الجامعة للشؤون الجامعية وبرامج البكالوريوس: «إن ضمان حماية الطلبة هي أولويتنا الأولى. أردنا التأكد من أننا وفرنا مساحات آمنة ومريحة للطلبة لأداء امتحاناتهم من غير مخاوف صحية أثناء إجراء الاختبارات».

و قالت الدكتور ميهفاش علي مديرة مركز الدعم الأكاديمي وبرنامج تجربة سنة أولى جامعة في الجامعة: «يبدأ التحضير الحقيقي للامتحانات النهائية في اليوم الأول من الدراسة، حيث لابد للطلبة مواكبة مقررات القراءة المخصصة، والمشاركة داخل الحصص، تدوين الملاحظات الجيدة، والمراجعة بانتظام».