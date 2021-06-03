شكرا لقرائتكم خبر عن «مكتبات الشارقة» تعرّف بأهمية الحياة الجامعية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

شهدت فعاليات اليوم الخامس من معرض التخصصات الأكاديمية الذي نظمته مكتبات الشارقة العامة، التابعة لهيئة الشارقة للكتاب افتراضياً، جلستين تضمنتا التعريف بأهمية الحياة الجامعية وإرشاد الطلاب نحو خطوات النجاح الأكاديمي، واستعراض البرامج الدراسية لدى كلّ من الكلّية الجامعية للأم والعلوم الأسرية، وكلية الإدارة في جامعة الوصل، وجامعة حمدان بن محمد الذكية، وكلية الأفق الجامعية، وذلك بمشاركة طلاب المرحلة الثانوية الراغبين باستكمال دراستهم الجامعية.

واستضافت الجلسة الصباحية التي عقدتها مكتبة الذيد العامة أمس الأربعاء بعنوان «1+1-2017»، الدكتور سعيد مصبح الكعبي، رئيس مجلس الشارقة للتعليم، الذي استهلّ الجلسة بالقول: «اختيار الجامعة والوصول إلى التخصص المطلوب أمر مهم في حياة الإنسان، لهذا يجب مراعاته والالتزام بالمحددات التي تخدم الاستفادة القصوى من هذه المرحلة».

وتابع الكعبي: «يجب على الطلبة المقبلين على الحياة الجامعية أن يتعرّفوا إلى سوق العمل واحتياجاته، وأن يدركوا متطلبات الدولة، والتوجهات العالمية ويتأكدوا من رغباتهم والشغف لديهم كي يختاروا التخصص المناسب ويبدعوا فيه».

بدورها، قدّمت شروق العايدي مسؤولة قسم الاتصال المؤسسي في الكلية الجامعية للأم والعلوم الأسرية، وهي مؤسسة أكاديمية أهلية خاصة معتمدة في الدولة، مقرّها في عجمان شرحاً حول المساقات الأكاديمية التي تقدمها الكلية.

وفي الجلسة المسائية، التي عقدتها مكتبة الشارقة بعنوان «تعليم المكتبات في جامعات الإمارات»، قدم الدكتور علاء عبد الستار مغاوري عميد كلية الإدارة في جامعة الوصل في دبي، شرحاً حول برنامج علوم المكتبات والمعلومات، حيث ذكر تميم سمير من جامعة حمدان بن محمد الذكية، وفراس الطباع نائب المدير العام للعلاقات العامة و الحكومية في كلية الأفق الجامعية التخصصات التي تقدمها الجامعات.