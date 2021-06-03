شكرا لقرائتكم خبر عن الأزمة اللبنانية تتفاقم وعون يتهم الحريري بعدم مراعاة «الشراكة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت ”الخليج 365”:

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس الخميس، إنه قدّم كل التسهيلات اللازمة لتأليف الحكومة لكن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري لم يراعِ مبدأ الشراكة الوطنية، معتبراً أن التنازلات مطلوبة من الجميع، وما نحتاج إليه هو وقفة ضمير، في وقت عاد التأليف الحكومي إلى المربع الأول من التعطيل وتبادل الشروط والاتهامات، ما يؤشر إلى أنه لا حكومة قريباً، في حين ألغت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، بدء محاكمة جديدة لأحد المتهمين باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، غداة إعلانها أنها تواجه «أزمة مالية غير مسبوقة» قد تضطرها إلى إغلاق أبوابها.

الشراكة الوطنية

وقال عون​ في حوار مع صحيفة محلية: «أنا قدمت كل التسهيلات اللازمة لتأليف ​الحكومة،​ لكن رئيس الحكومة المكلف (سعد الحريري ) لم يراعِ مبدأ الشراكة الوطنية، فالتنازلات مطلوبة اليوم من الجميع، وما نحتاج إليه هو وقفة ضمير، و​فرنسا​ تسعى عبر رئيسها ​إيمانويل ماكرون​ إلى إيجاد أرضية مشتركة للتفاهم على الإنقاذ في لبنان».

مفترق طرق

من جهة أخرى، تبددت كل الآمال بإمكانية التفاهم على تشكيلة حكومية، وأصبحت كل الخيارات مطروحة، بدءاً من اعتذار الحريري، وصولاً إلى استقالة نواب كتلة «المستقبل»، ما يعني تفاقم الأزمة واستمرارها حتى نهاية عهد عون في العام المقبل، اللهم إلا إذا نجح رئيس المجلس النيابي نبيه بري مدعوماً من الداخل والخارج في تضييق شقة الخلاف بين عون والحريري، وإعادة التواصل بينهما لإنتاج تشكيلة متوازنة وعادلة ترضي جميع الأطراف.

في غضون ذلك، نفّذ عدد من المحتجين وقفة أمام مقر مجلس الخدمة المدنية في بيروت؛ للمطالبة بتطبيق القانون بحق كل من توظف في القطاع العام من خارج المجلس بعد الانتخابات النيابية الأخيرة في عام 2018 لأهداف انتخابية أو مناطقية ومذهبية، معتبرين أن تلك التوظيفات ساهمت في هدر المال العام، وهي شكل من أشكال الفساد في البلد.

محكمة الحريري

على صعيد آخر، قالت المحكمة الخاصة ومقرها هولندا، إن بدء المحاكمة التي كانت مقررة في 16 يونيو/حزيران للمتهم سليم عياش العضو في «حزب الله»، بتهم الضلوع في هجمات أخرى «ألغي بسبب نقص التمويل». ويأتي ذلك غداة إعلان المحكمة في بيان أنه «من دون تمويل فوري لن تتمكن المحكمة من مواصلة عملها بعد يوليو/تموز 2021، الأمر الذي سيؤثّر في قدرتها على إنهاء الإجراءات القضائية الموكلة إليها». وكان يفترض أن تبدأ المحكمة في 16 يونيو/حزيران محاكمة أخرى لسليم عياش في قضية تتعلق بثلاثة اعتداءات استهدفت سياسيين في 2004 و2005. لكنها أعلنت، أمس الخميس، إلغاء هذه المحاكمة، وأنها «علّقت أيضاً جميع القرارات المتعلقة بالمستندات المودعة حالياً أمامها، وبأي مستندات تودع مستقبلاً، وذلك حتى إشعار آخر». وقالت إنها تواصل «جهودها المكثفة لجمع الأموال اللازمة من أجل إكمال عملها المهم، وتكرّر نداءها العاجل إلى المجتمع الدولي، مناشدةً إياه الاستمرار في دعمها مالياً».

اجتماع في الناقورة

إلى ذلك، أعلنت قيادة ​الجيش اللبناني عن عقد اجتماع ثلاثي استثنائي في ​رأس الناقورة،​ برئاسة قائد قوات ​الأمم المتحدة​ المؤقتة في لبنان ورئيس البعثة اللواء ستيفانو ​ديل كول​، جرى خلاله بحث الحوادث الأخيرة التي حصلت على طول ​الخط الأزرق​، ودان الجانب اللبناني استهداف إسرائيل مؤخراً المدنيين العزل، ما أدى إلى مقتل الشاب محمد طحان. كما دان الانتهاكات المستمرة لسيادة لبنان، وشدّد على ضرورة انسحاب إسرائيل من كل الأراضي اللبنانية المحتلة.