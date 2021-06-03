شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الفلاسي: نظم وسياسات تضمن تطوير الطاقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد المهندس محمد جمعة بن جرش الفلاسي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي، أن الدائرة تلعب دوراً محورياً في حماية البيئة في أبوظبي، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، وذلك من خلال اعتماد كافة النظم والسياسات التي تضمن تطوير قطاع الطاقة، مع تطبيق أعلى معايير الاستدامة وحماية البيئة من الملوثات.

وقال بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للبيئة: «تمثل البيئة موطناً للبشر، ومصدراً لسعادته ورفاهيته عبر التاريخ».