شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: ارتفاع رصيد شهادات الإيداع الدولية لهيرميس.. وتراجع "نعيم" و"CIB" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعى، عن أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالى، وارتفع رصيد شهادات إيداع المجموعة المالية هيرميس القابضة إلى 186.137 مليون سهم، فيما تراجع رصيد شهادات إيداع البنك التجاري الدولي إلى 148.498 مليون سهم، ونعيم القابضة للاستثمارات المالية إلى 97.926 مليون شهادة.

واستقر رصيد شهادات إيداع شركات؛ مدينة نصر للإسكان والتعمير عند 464.727 مليون شهادة، الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك عند 348.494 مليون سهم، عامر جروب عند 227.765 مليون سهم، جي بي أوتو عند 179.454 مليون سهم، المصرية للاتصالات 169.642 مليون سهم، إيديتا للصناعات الغذائية 123.119 مليون سهم، شركة حديد عز إلى 72.599 مليون سهم، الصناعات الغذائية العربية-دومتي 61.243 مليون سهم، البويات والصناعات الكيماوية-باكين 3.523 مليون سهم، ليسيكو مصر عند 1.981 مليون سهم.

وتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70، وسط مبيعات عربية وأجنبية، وخسر رأس المال السوقي 2.61 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 648.553 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 596.3 مليون ورقة مالية بقيمة 1.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 55.4 ألف عملية لعدد 194 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.46% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10.76%، والعرب على 5.78% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 25.10% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 74.89%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 468.96 ألف جنيه، 38.1 مليون جنيه، 43.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 65.8 مليون جنيه، 11.8 مليون جنيه، 4.2 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.65%، ليغلق عند مستوى 10054 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 2202 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 12474 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 3910 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 2334 نقطة، واستقر مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" عند مستوى 3251 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 1229 نقطة.

وصعدت أسهم 66 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 97 شركة، ولم تتغير مستويات 31 شركة.