شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تتراجع 6 جنيهات بالتعاملات المسائية وعيار 21 بـ806 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هبط سعر الذهب فى مصر خلال التداولات المسائية، اليوم الخميس، 3 يونيو 2021 بقيمة 6 جنيهات، حيث سجل مستويات 806 جنيهات لسعر الجرام للعيار الرئيسى فى السوق، بعد أن شهدت الأسعار تذبذب واضح وحركة مستمرة طوال تداولات اليوم، ومن المتوقع استمرار التذبذب فى سعر الذهب عالمياً.

أسعار الذهب اليوم فى مصر:

عيار 18 سجل 691 جنيها للجرام.

عيار 21 سجل 806 جنيهات للجرام.

عيار 24 سجل 921.25 جنيه للجرام.

الجنيه الذهب 6448 جنيها.

أونصة الذهب 1870 دولارات.

وتسبب هبوط سعر أونصة الذهب عالمياً من 1900 دولار إلي 1870 دولار في انخفاض سعر الذهب في مصر خلال التداولات المسائية اليوم.

سعر الذهب في مصر يرتبط بحركة سعر المعدن الأصفر عالمياً، وهناك عدة أسباب تدفع الذهب للارتفاع في البورصات العالمية منها تراجع سعر الدولار وهبوط عائد السندات الأمريكية، إضافة إلى استمرار التداعيات الاقتصادية السلبية لفيروس كورونا على الاقتصاد العالمي.

وفقد الذهب نحو 2% مع انخفاض عددالأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي، مما يشير إلى تحسن في سوق العمل ويعزز الدولار.

ومع افتتاح بورصة وول ستريت، كان السعر الفوري للذهب منخفضا 2% إلى 1871 دولار للأونصة. ونزلت عقود الذهب الأميركية الآجلة بأكثر من 2% إلى 1867.30 دولار.

وكانت أسعار الذهب عالمياً سجلت أعلى مستوياتها في قرابة خمسة أشهر منتصف هذا الأسبوع، مدعومة بانخفاض الدولار وتنامي الضغوط التضخمية، فيما ينتظر المستثمرون المزيد من البيانات الأمريكية لاستقاء مؤشرات بشأن مدى التعافي الاقتصادى العالمى.