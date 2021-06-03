شكرا لقرائتكم خبر عن عقود القمح تغلق على انخفاض بفعل ارتفاع الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار القمح خلال تداولات اليوم الخميس وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وعلى الرغم من القلق بشأن جفاف الطقس في الولايات المتحدة.



وذكر مراقبون أن جفاف الطقس في الولايات المتحدة وكندا ربما يؤثر سلباً على جودة ووفرة المحاصيل الزراعية، وهو ما دعم أسعار الذرة والصويا.



من ناحية أخرى، أفادت شركة "سوفكون" الروسية للاستشارات الزراعية أنها خفضت توقعاتها بشأن محصول القمح الروسي لعام 2021 إلى 80.9 مليون طن من 81.7 مليون طن نتيجة ضعف المساحات المزروعة بالقمح في الشتاء.



وفي سياق منفصل، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:39 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.67% إلى 90.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.5 نقطة وأقل مستوى عند 89.8 نقطة.



وفي ختام التداولات، انخفضت العقود الآجلة للقمح تسليم يوليو/تموز عند التسوية بنسبة 1.5% إلى 6.76 دولار للبوشل، وسجلت السلعة الزراعية أعلى سعر اليوم عند 6.99 دولار وأقل سعر عند 6.69 دولار.