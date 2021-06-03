شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "تويتر" يرتفع بعد الكشف عن خدمة جيدة على منصتها والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "تويتر" خلال تداولات اليوم الخميس في أعقاب إعلان شركة التغريدات الأمريكية عن طرح خدمة جديدة على منصتها.



وكشفت "تويتر" في بيان اليوم عن إطلاقها خدمة بالدفع للسمتخدمين الراغبين في دفع رسوم شهرية مقابل بعض المميزات الحصرية لهم، وأطلقت على هذه الخدمة اسم "تويتر بلو".



وأضافت الشركة أنه الخدمة ستطرح بشكل تجريبي ومبدئي للمستخدمين في كندا مقابل 3.49 دولار وفي أستراليا مقابل 4.49 دولار شهريا.



ولم تكشف "تويتر" عن موعد إتاحة هذه الخدمة الحصرية للمستخدمين في الولايات المتحدة أو دول العالم، لكنها أوضحت بعض مميزات الخدمة مثل السماح للمستخدمين باستعادة التغريدات المحذوفة أو تعديلها وأيضا وضعية القاريء التي تيسر قراءة النقاشات الطويلة والوصول إلى خصائص ألوان تطبيق "تويتر".



تجدر الإشارة إلى أن الشركة الأمريكية أعلنت في الشهر الماضي أنها تستهدف مضاعفة إيراداتها السنوية إلى 7.5 مليار دولار بنهاية عام 2023.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع سهم "تويتر" بحلول الساعة 19:39 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 57.2 دولار، وسجل السهم أعلى سعر اليوم عند 58.6 دولار وأقل سعر عند 55.8 دولار.