شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على هبوط بأكثر من 2.5% نتيجة قوة الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة خلال تداولات اليوم الخميس وسط ارتفاع ملحوظ للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وعقب صدور بيانات اقتصادية قوية تسبق صدور تقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة غدا.



وأظهرت بيانات مكتب إحصاء العمالة بوزارة العمل الأمريكية أن مؤشر طلبات إعانة البطالة الأولية انخفض إلى 385 ألف طلب في الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى للمؤشر منذ بداية الجائحة، بينما توقع محللون انخفاض المؤشر إلى 400 ألف طلب من 405 آلاف.



وعلاوة على ذلك، كشفت بيانات "إيه دي بي" أن القطاع الخاص الأمريكي أضاف 978 ألف وظيفة في الشهر الماضي بينما توقع محللون إضافة 645 ألف وظيفة.



وكشفت أيضا بيانات معهد إدارة التوريدات (آي إس إم) عن أن مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخدمي الأمريكي ارتفع إلى 64 نقطة في مايو/أيار من 62.7 نقطة في أبريل/نيسان في حين توقع محللون ارتفاع المؤشر عند 63 نقطة.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.67% إلى 90.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.5 نقطة وأقل مستوى عند 89.8 نقطة.



وفي ختام التداولات، هبطت العقود الآجلة للفضة تسليم يوليو/تموز بنسبة 2.6% أو ما يعادل 73 سنتا وأغلق المعدن النفيس عند 27.48 دولار للأوقية.