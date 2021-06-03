شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني ينخفض بضغط من الدولار رغم صدور بيانات إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الخميس وسط قوة الدولار، ورغم صدور بيانات اقتصادية إيجابية.



وكشفت بيانات حكومية عن أن مؤشر مديري المشتريات الخدمي في المملكة المتحدة ارتفع إلى 62.9 نقطة في الشهر الماضي بينما أشارت توقعات المحللين إلى استقرار المؤشر عند 61.8 نقطة.



وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أعلنت بريطانيا عدم تسجيل أي حالة وفاة بفيروس كورونا للمرة الأولى منذ يوليو/تموز عام 2020.



وتتواصل الجهود في المملكة المتحدة من أجل وقف تفشي فيروس كورونا من خلال توزيع المزيد من جرعات اللقاحات المضادة للفيروس على المواطنين.



من ناحية أخرى، تتجه أنظار الأسواق العالمي غدا نحو الولايات المتحدة بإعلان وزارة العمل عن وتيرة التوظيف ومعدل البطالة عن شهر مايو/أيار الماضي.



وعلى صعيد التداولات، انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 19:07 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 1.4097، وسجل أعلى سعر عند 1.4202 في حين سجل أقل سعر عند 1.4087.