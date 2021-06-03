شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصناعة يشيد بجهود «الصندوق الصناعي» بعد حصد ذهبيتين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حقق صندوق التنمية الصناعية نتائج نوعية خلال رحلة التحول الرقمي، لتحسين تجربة عملائه وتمكينهم من النجاح، وتعزيز نمو الاقتصاد الوطني، بما يُسهم في الوصول إلى مستهدفات رؤية المملكة 2030

وعلّق وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر إبراهيم الخريف، على هذا الإنجاز، قائلا: "أبارك لزملائي وزميلاتي في الصندوق الصناعي وأشكرهم على الجهود المتميزة التي بذلوها ضمن خطة التحول الرقمي، والتي تُوجت بجائزتين ذهبيتين ستكونان حافزًا لإكمال هذه الرحلة الرقمية لخدمة المستثمرين والشركاء، وتحقيق تطلعات قادتنا، وأهداف رؤية وطننا الغالي".