شكرا لقرائتكم خبر عن في أسبوع.. مخزونات الخام الأمريكي تتراجع بـ 5.1 ملايين برميل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت البيانات الواردة من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم، تراجع مخزون الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي، في حين ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

ووفقاً لبيانات الإدارة، تراجعت مخزونات الخام 5.1 ملايين برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 28 مايو، وزاد استهلاك الخام بمصافي التكرير 358 ألف برميل يومياً، لترتفع معدلات تشغيل المصافي 1.7 نقطة مئوية.

وارتفعت مخزونات البنزين 1.5 مليون برميل، وزادت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 3.7 ملايين برميل، فيما سجّل صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفاعاً إلى 247 ألف برميل يومياً.