الصناعة والثروة المعدنية تتعاون مع «علم»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية وشركة علم اتفاقية تعاون، لتطوير منظومة الصناعة، والخدمات اللوجستية لخدمة التحول المؤسسي لقطاع الصناعة وفق رؤية المملكة 2030، وذلك بحضور نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة الزامل، والرئيس التنفيذي لشركة (علم) الدكتور عبدالرحمن الجضعي.

وتهدف الاتفاقية إلى تطوير وتشغيل العديد من الخدمات في منظومة الصناعة، كتطوير وتشغيل منصة صناعي الالكترونية، وتطوير التحول المؤسسي والمنظومة الصناعية بالمملكة وذلك لجذب الاستثمار المحلي والدولي، إضافة إلى تطوير الخدمات اللوجستية كالسلامة الصناعية، وحزمة أنظمة المصانع.

وأكدت الوزارة أن الاتفاقية تتيح الاستفادة من الفرص الاستثمارية الصناعية، وتسهم في توسيع قاعدة المنتجات الصناعية بين المصانع والأعمال وتطوير وتشغيل المنصات التي تقدم الخدمات للمستثمرين، بما يسهم في دعم عمليات التصدير، والشراء الحكومي الموحد بين المصانع.

وتأتي الاتفاقية ضمن سعي وزارة الصناعة والثروة المعدنية لتفعيل شراكتها مع الجهات ذات العلاقة، والتي تهدف إلى تسهيل الإجراءات والخدمات التي تقدمها إلى المستثمرين وشركائها في قطاعي الصناعة والثروة المعدنية ومنظومة القطاع.

يذكر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية أعلنت مؤخرا عن تدشين بوابتها الرقمية، والفرع الالكتروني الذي يقدم العديد من الخدمات لشركاء الوزارة من المستثمرين في القطاع الصناعي، والمعلومات والإحصاءات للراغبين في معرفة أحدث الأرقام ومستجدات القطاع، ويبلغ عدد المنشآت الصناعية المستفيدة من خدمات الوزارة حتى أبريل الماضي قرابة 10029 منشأة، بحجم استثمار يقدر بـ 1.133 تريليون ريال سعودي، حيث تصدر وزارة الصناعة والثروة المعدنية عبر المركز الوطني للمعلومات الصناعية شهريا أهم المؤشرات لحركة النشاط الصناعي في المملكة، إضافة إلى الكشف عن حجم التغيير الذي يشهده القطاع في الاستثمارات الصناعية الجديدة، وحجم الوظائف الجديدة التي يجذبها القطاع.

أهداف الاتفاقية:

