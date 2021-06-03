5 مبادرات لوزارة الاتصالات لدعم الرياضات الالكترونية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات 5 مبادرات جديدة، ضمن بطولة «لاعبون بلا حدود» التي تقيمها بالشراكة مع الاتحاد السعودي للرياضات الالكترونية.

وتهدف المبادرات إلى دعم قطاع الألعاب الالكترونية، وتحفيز أبناء وبنات الوطن والشباب العالمي لابتكار وتطوير ألعابهم الخاصة وإيجاد حلول رقمية في المجالات ذات الصلة.

وأكد وكيل الوزارة لوظائف المستقبل والريادة الرقمية الدكتور أحمد الثنيان أن الوزارة ممثلة في مبادرتها الذكية ThinkTech نجحت في دعم جهود الاتحاد السعودي للرياضات الالكترونية، والإسهام في رسم مشهد متميز لهذه الصناعة الحديثة والمبتكرة، مؤكدا تطلع الوزارة الدائم للمضي قدما وتعميق الشراكة أكثر فأكثر مع الاتحاد لمواصلة بناء قطاع ومجتمع الرياضات والألعاب الالكترونية بمواصفات عالمية في ظل الإمكانات التقنية والرقمية الهائلة التي تذخر بها المملكة، بما يسهم في تسريع نمو الرياضات الالكترونية بها حتى تصبح مركزا متميزا لمجتمعها العالمي.

5 مبادرات

المبادرة الأولى

مختصة بالألعاب الالكترونية للهواتف الذكية، وتهدف إلى تحفيز رواد الأعمال في مجال الألعاب الالكترونية لتطوير ألعاب تنافس الألعاب العالمية للهواتف الذكية، التي تستهدف شركات اللعبة الواحدة لتطويرها وتسهيل التوسع ووصولها للأسواق المحلية والعالمية، حيث ستبدأ بمرحلة قبول المشاريع ثم تأهلها للمراحل النهائية، وإعلان الفائزين بالمنح لكل مشروع، بالإضافة لأحقية الالتحاق بمسرعة ألعاب الكترونية، وتوفير مقر عمل لمدة سنة.

المبادرة الثانية

«اصنعها والعبها للناشئين في ThinkTech» تركز على تدريب شباب وفتيات الوطن في مجال الألعاب الالكترونية وتنمية مهاراتهم، إضافة إلى تحفيز الناشئين ومساعدتهم على اكتشاف مواهبهم في مجال الألعاب الالكترونية والمجال التقني، والاستثمار في مجال الألعاب الالكترونية، حيث تهدف هاتان المبادرتان إلى تنمية اقتصاد المملكة بما يحقق رؤية المملكة 2030.

المبادرة الثالثة

«اللقاءات الرقمية في الألعاب الالكترونية» وتعتزم الوزارة ممثلة في مبادرتها «ThinkTech» من خلالها إقامة حلقات نقاش حول عالم صناعة وتطوير الألعاب، مستهدفين في ذلك فئات مختلفة تشمل المهتمين في مجال تطوير الألعاب واللاعبين والمستثمرين، بالإضافة إلى رواد الأعمال.

المبادرة الرابعة

«ThinkTech Talk» وتستهدف -بشكل خاص- المهتمين والخبراء في مجال تطوير الألعاب والمستثمرين ورواد الأعمال في القطاع، إذ تقوم فكرتها على إقامة ملتقى افتراضي لعرض أفكار وتجارب الأفراد في مجال تطوير الألعاب والاستثمار فيها على غرار مؤتمر تيدكس للتحدث حول تجاربهم في صناعة وتطوير الألعاب الالكترونية وصولا إلى الإسهام في نشر الوعي حول عالم صناعة وتطوير الألعاب الالكترونية، وتسليط الضوء حول التجارب المحلية والعالمية في تطوير الألعاب الالكترونية.

المبادرة الخامسة

«معسكر همة لتطوير الألعاب»، وستديرها وتشرف عليها الأكاديمية السعودية الرقمية والتي تعد إحدى مبادرات الوزارة الهادفة إلى بناء قدرات رقمية وطنية ذات كفاءة عالية، على توفير التدريب والتعليم المكثف لشباب الوطن في مجال تطوير الألعاب من خلال التعرف على محرك «Unity» واستخدام لغة البرمجة «#C»، وصولا لتوفير كوادر وطنية مؤهلة لسوق الألعاب الالكترونية.