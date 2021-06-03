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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشنت الهيئة السعودية للمهندسين خدمة الترخيص الفوري للمكاتب الهندسية، وذلك برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، وحضور وكيل وكالة شؤون تصنيف المقاولين الدكتور أحمد قطان وأمين عام الهيئة السعودية للمهندسين المهندس فرحان الشمري.

ويأتي التدشين لحرص هيئة المهندسين على تسهيل خدماتها الالكترونية للمستفيدين من المكاتب الهندسية، حيث تتيح إصدار رخصة المكاتب الهندسية وإضافة وحذف نشاط خلال 60 ثانية. وأوضح أمين عام الهيئة السعودية للمهندسين المهندس فرحان الشمري أن الهيئة تعمل على تحسين خدماتها الرقمية، بهدف تسهيل رحلة الحصول على الخدمة للمستفيدين، مشيرا إلى أن خدمة الترخيص الفوري تتيح للمستفيدين من المكاتب الهندسية عددا من الخدمات أبرزها، إصدار رخصة وتجديدها وإلغاؤها، وإضافة وحذف نشاط، وذلك عبر منصة (ممارس) خلال 60 ثانية فقط.

وبين الشمري أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطط تطوير قطاع المكاتب الهندسية التي تعمل عليها الهيئة السعودية للمهندسين تحت إشراف وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ولتحقيق أهداف خدماتها الالكترونية للمستفيدين والارتقاء بقطاع الهندسة في المملكة، وتعزيز التحول الرقمي الذي يعد أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030.