شكرا لقرائتكم خبر عن صاروخ مكوكي روسي للرحلات إلى القمر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت وثائق مؤسسة «روس كوسموس» عن إمكانية تجهيز صاروخ النقل الروسي فائق الثقل للرحلات إلى القمر بمراحل تعود إلى الأرض لاستخدامها مرات عديدة. وجاء في هذه الوثائق المنشورة في موقع المشتريات الحكومية، «يجب أن يتضمن المشروع التقني، دراسة خيارات المجمع الصاروخي الفائق الثقل الذي يعمل بالأكسجين والميثان، بما فيها خيارات الإنقاذ وإعادة استخدام المرحلة الأولى من الصاروخ».

وكان مجلس الفضاء التابع لأكاديمية العلوم الروسية اقترح في يناير/كانون الثاني الماضي تأجيل صنع صاروخ النقل فائق الثقل، لأنه من الضروري استخدام تقنيات متقدمة وواعدة وذات جدوى اقتصادية.

ومن جانبه، أعلن دميتري بارانوف، المدير العام لمركز «بروجريس» للصواريخ والفضاء، مايو/حزيران الفائت، أن قرار إنشاء صاروخ النقل «ينيسي» الفائق الثقل لن يتخذ قبل نهاية العام الجاري.

وتجدر الإشارة، إلى أن دميتري روغوزين، مدير عام مؤسسة «روس كوسموس» كان قد أعلن في ديسمبر/كانون الأول المنصرم أنه سيعاد النظر بمشروع صاروخ النقل «ينيسي» الفائق الثقل، حيث ستستخدم فيه محركات تعمل بوقود الأكسجين- ميثان بدلاً من أكسجين-كيروسين.

ووفقاً للمدير التنفيذي للبرامج المستقبلية والعلوم في «روس كوسموس» ألكسندر بلوشينكو، تتراوح كلفة هذا الصاروخ ما بين 400 مليار و1.7 تريليون روبل.