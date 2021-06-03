شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق عضوية مالي في هيئات «الفرنكوفونية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس: (أ ف ب)

أعلن المجلس الدائم للفرنكوفونية، الخميس، تعليق عضوية مالي التي شهدت انقلاباً نهاية مايو/أيار الماضي، هو الثاني في أقل من عام.

وخلال جلسة استثنائية في باريس، دان المجلس الدائم للفرنكوفونية؛ إحدى هيئات المنظمة الدولية للفرنكوفونية، «بشدة»، الانقلاب الذي نفذه الكولونيل أسيمي جويتا في 24 مايو/أيار الماضي، وقرر «تعليق جمهورية مالي من هيئات الفرنكوفونية»، مع الحفاظ على برامج إعادة النظام الديمقراطي.

وطالب البيان بـ«تعيين رئيس وزراء مدني وحكومة تمثل كل الأطراف في مالي، وبالرفع الفوري لكل القيود المفروضة على الشخصيات السياسية، خاصة وضع الرئيس ورئيس الوزراء السابقين في الإقامة الجبرية».

ونصب جويتا الذي نفذ الانقلاب في الأول من أغسطس/آب 2020، نفسه رئيساً بعد إطاحة الرئيس باه نداو، ورئيس الوزراء مختار وان.

ويأتي ذلك بعدما علقت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، عضوية مالي من هيئاتها، مطالبة بتعيين رئيس وزراء مدني جديد، والإبقاء على موعد الانتخابات مطلع 2022.

ودعم الاتحاد الإفريقي وفرنسا وهما شريكان رئيسيان في مكافحة الإرهاب من خلال قوة برخان (5100 عنصر)، موقف المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا. وفي 26 مايو/أيار الماضي، صدرت عن مجلس الأمن الدولي إدانة «شديدة»، لكن من دون عقوبات.