شكرا لقرائتكم خبر عن «أمانة عمّان» تعتذر لبائع بطيخ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عمّان:”الخليج 365”

قدّمت أمانة عمّان الكبرى اعتذارها لبائع بطيخ بعد انتقادات واسعة طالت طريقة إزالة «البَسطة» بواسطة «جرّافة» بسبب التعدي على الشارع العام.

وشدد المهندس حسام النجداوي، نائب مدير الأمانة لشؤون البيئة والمناطق، على رفض آلية التعامل مع المخالفات بقسوة كما أظهرت صور ومقاطع فيديو تداولها متفاعلون على وسائط التواصل الاجتماعي باستياء عارم. وقال النجداوي: «لا شك في أن طريقة إزالة محتويات البيع غير مقبولة ويجب تجنبها».

وأوضح النجداوي أنه خلال حملة تفتيش في منطقة القويسمة جنوب شرقي عمّان، أصر صاحب «البَسطة» على عدم إزالتها بنفسه رغم تحذيره أكثر من مرة لتمددها على الشارع بعرض 6 أمتار، والإبقاء على مسار واحد فقط للسيارات من أصل 3 مسارات.

وشمل النجداوي جميع المتعاطفين باعتذاره، فيما تفاوتت ردود الفعل بين الدعوة للتعويض عن التلف من جهة، والمطالبة بالالتزام بالشروط وعدم ارتكاب مخالفات مسيئة عند تنفيذ مشاريع تدر دخلاً من جهة أخرى.