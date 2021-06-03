أخبار البورصة اليوم الخميس 3-6-2021

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 3-6-2021، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسى بضغوط هبوط أسهم قيادية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70، وسط مبيعات عربية وأجنبية، وخسر رأس المال السوقي 2.61 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 648.553 مليار جنيه.



إيقاف تداول 21 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 21 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ أجواء للصناعات الغذائية-مصر، مينا للاستثمار السياحي والعقاري، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، شارم دريمز للاستثمار السياحي، بلتون المالية القابضة، جلاكسو سميثكلاين، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، رواد السياحة-رواد، ليسيكو مصر، سماد مصر (ايجيفرت)، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، سي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، اميرالد للاستثمار العقاري، الشمس للإسكان والتعمير، الصناعات الغذائية العربية-دومتي، العربية للصناعات الهندسية، العربية للمحابس، رمكو لإنشاء القرى السياحية، رواد السياحة-رواد، شركة النصر للأعمال المدنية، مصر للزيوت والصابون. إيقاف تداول 21 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 21 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ أجواء للصناعات الغذائية-مصر، مينا للاستثمار السياحي والعقاري، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، شارم دريمز للاستثمار السياحي، بلتون المالية القابضة، جلاكسو سميثكلاين، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، رواد السياحة-رواد، ليسيكو مصر، سماد مصر (ايجيفرت)، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، سي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، اميرالد للاستثمار العقاري، الشمس للإسكان والتعمير، الصناعات الغذائية العربية-دومتي، العربية للصناعات الهندسية، العربية للمحابس، رمكو لإنشاء القرى السياحية، رواد السياحة-رواد، شركة النصر للأعمال المدنية، مصر للزيوت والصابون.



البورصة تخسر 2.61 مليار جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70، وسط مبيعات عربية وأجنبية، وخسر رأس المال السوقي 2.61 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 648.553 مليار جنيه. البورصة تخسر 2.61 مليار جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70، وسط مبيعات عربية وأجنبية، وخسر رأس المال السوقي 2.61 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 648.553 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 596.3 مليون ورقة مالية بقيمة 1.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 55.4 ألف عملية لعدد 194 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.46% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10.76%، والعرب على 5.78% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 25.10% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 74.89%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 468.96 ألف جنيه، 38.1 مليون جنيه، 43.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 65.8 مليون جنيه، 11.8 مليون جنيه، 4.2 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.65%، ليغلق عند مستوى 10054 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 2202 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 12474 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 3910 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 2334 نقطة، واستقر مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" عند مستوى 3251 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 1229 نقطة.

وصعدت أسهم 66 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 97 شركة، ولم تتغير مستويات 31 شركة.

بيتومود

أعلنت إدارة البورصة المصرية، استمرار إدراج أسهم شركة الحديثة للمواد العازلة-مودرن بيتومود بسوق الصفقات الخاصةOPR) ) لمدة شهرين تبدأ من يوم الأحد الموافق 6 يونيو الجاري بذات سعر الشراء بالعرض السابق وقدره 3.91 جنيه للسهم الواحد وذلك لاستكمال شراء باقي أسهم صغار المساهمين الذين لم يستطيعوا التقدم للبيع خلال الفترة السابقة طبقًا للطلب الوارد للبورصة المصرية من شركة السمسرة التي تمثل الطرف المشتري.





تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركتي راية القابضة للاستثمارات المالية، الصخور العربية للصناعات البلاستيكية 10 آلاف سهم، 206.1 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية 7 ملايين سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركتي سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، المجموعة المصرية العقارية، 6.3 مليون سهم، 2.4 مليون سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات المنصورة للدواجن، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، ابن سينا فارما، 25 ألف سهم، 698.8 ألف سهم، 100 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت إدارة شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية 22668 سهم.

وأعلنت شركة ابن سينا فارما، تنفيذ شراء 600 ألف سهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الأربعاء.

وأعلنت شركة بلتون المالية القابضة، بيع المساهم عبد اللطيف محجوب 20.5 مليون سهم بسعر 3.8963 جنيه ليصل إجمالي الصفقة 79.8 مليون جنيه، وبذلك تنخفض نسبة مساهمتها من 6.5055% إلى 3.8963%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة بلتون لتداول الأوراق المالية.

كما أعلنت شركة أوراسكوم كونستركشون بي إل سي، عن زيادة صندوق Sustainable Capital Africa Alpha Fund نسبة ملكيته في أسهم الشركة لتصل إلى 11.11% من إجمالي أسهم أوراسكوم.