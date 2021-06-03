شكرا لقرائتكم خبر عن بنك التعمير والإسكان يحقق أرباح إجمالية قدرها 862 مليون بنسبة نمو 13.7% خلال الربع الأول من عام 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت نتائج أعمال بنك التعمير والاسكان عن الفترة المالية المنتهية في 31/3/2021، عن تحقيق أرباح إجمالية قبل الضرائب قدرها 862 مليون جنيه بزيادة قدرها 13.7% عن فترة المقارنة، حيث بلغ صافي الربح بعد الضرائب 620 مليون جنيه، وذلك استمرارا لنجاح البنك في تحقيق نتائج جيدة عن الثلاثة أشهر للربع الأول من عام 2021، على الرغم من الظروف الاستثنائية والاّثار السلبية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا على كافة المجالات والأنشطة الاقتصادية سواء على الصعيد المحلى أو العالمي.

وجاءت هذه النتائج بعد اجراء التدعيمات الاحتياطية المطلوبة من البنك المركزي المصري للمخصصات الائتمانية للعملاء في ظل بيئة تشغيلية مليئة بالتحديات وذلك استمراراً للسياسة المتحفظة التي انتهجها البنك منذ بداية جائحة كورونا.

أعلن حسن غانم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بأن البنك قد اعتمد قوائمه المالية المستقلة عن الثلاثة أشهر المالية المنتهية في 31 مارس 2021، واستمر في تحقيق نتائج جيدة، مشيراً أن تلك النتائج المتحققة كانت نتيجة وضع استراتيجية واضحة يسعى البنك من خلالها بأن يكون في مقدمة البنوك التجارية، وتطبيقاً لخطة تطوير الخدمات والمنتجات المصرفية، حيث شهدت الفترة السابقة تطور ملحوظ في تقديم جميع الخدمات والمنتجات المصرفية التنافسية التي تتلاءم مع احتياجات كافة شرائح العملاء.

مشيرا الي ان سياسات البنك المركزي لتعزيز الشمول المالي ،وتشجيع التعامل مع المؤسسات المصرفية ،ومواكبة استراتيجية التحول الرقمي ونشر ثقافة الدفع الإلكتروني ،كان لها تأثير إيجابي على ما حققناه من نتائج.

مضيفا.. هذا إلى جانب التوسع الجغرافي وزيادة عدد الفروع وشبكات الصراف الآلي للوصول إلى عملائنا في مختلف انحاء الجمهورية.

مؤكداً أن كفاءة وحرفية الإدارة التنفيذية للبنك وعامليه ومجلس إدارته والمتابعة المستمرة، كان لهم دور كبير في تحقيق هذه المؤشرات الجيدة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية على كافة بنود الميزانية وقائمة الدخل عن الربع الأول لعام 2021.

حقق البنك نموا ملحوظا في إجمالي الأصول التي دعمت نمو الإيرادات التشغيلية حيث ارتفع إجمالي الأصول بنهاية الثلاثة أشهر لعام 2021 ليصل الى 63.3 مليار جنيه وبنسبة نمو قدرها 8.6% مقارنة بعام 2020 ارتفعت إجمالي القروض والتسهيلات إلى 22 مليار جنيه بنسبة نمو قدره 2.85%.ارتفعت ودائع العملاء الى 50 مليار جنيه مصري بمعدل نمو قدره 7.9% مقارنة بعام 2020.بلغ صافي الدخل من العائد 818 مليون جنية مقابل 635 مليون جنية بزيادة قدرها 183 مليون جنية بنسبة زيادة 28.8% متمثل في زيادة عائد القروض والايرادات المشابهة بنسبة 8.6% وانخفاض تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة بنسبة 6.3%.نمو في توزيعات الأرباح حيث بلغت 124 مليون جنية بزيادة قدرها 43% عن فترة المقارنة مما يعكس تطور أرباح الشركات التابعة والشقيقة.نمو في أرباح مشروعات البنك الاسكانية حيث بلغت 114 مليون جنية بزيادة قدرها 27% عن فترة المقارنة.بلغ معدل كفاية رأس المال طبقا لمتطلبات بازل 2 نسبة 20.59% مما يعكس متانة المركز المالي للبنك ويعطى البنك الإمكانيات اللازمة للتوسع في المستقبل.بلغ العائد على حقوق الملكية (متضمنة صافي ربح الفترة) نسبة 7.9% عن الربع الأول لعام 2021كما بلغ العائد على الاصول نسبة 1% عن الربع الاول من عام 2021.بلغ صافي القروض الى الودائع نسبة 39% عن الربع الاول من عام 2021 مقابل 41% عن العام السابق.

الجدير بالذكر ان البيانات المالية للفترة المنتهية في 31/3/2021 جاءت انعكاساً للظروف الراهنة، التي كان لها تأثير على الودائع، ولكن توجهات وسياسات الادارة العليا ووضع خطة لمواجهة اي ظروف وأحداث استثنائية والحرص على المحافظة على استقرار المركز المالي، عزز من قدرة البنك على التعامل مع كافة السيناريوهات التي ممكن ان يواجهها خلال الازمة.

كما إن النتائج الجيدة التي حققها بنك التعمير والإسكان تتيح له تسريع وتيرة الاستثمار في التكنولوجيا الرقمية لدعم النمو المستقبلي، كما تساهم الربحية وقاعدة رأس المال القوية للبنك في تمكينه من الحفاظ على مستويات حصينة من التحوط لتغطية مخصصات انخفاض قيمة الائتمان لكي تمكنه من مواصلة دعم عملائه ومتعامليه خلال رحلة التعافي من تداعيات الوباء العالمي.