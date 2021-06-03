شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "فورد" يقفز بنحو 7% إلى أعلى مستوى في أكثر من 5 سنوات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "فورد موتور" خلال تداولات اليوم الخميس على نحو قوي مسجلا أعلى مستوياته في أكثر من خمس سنوات بعد ارتفاع كبير في مبيعات الشركة الأمريكية من السيارات في الشهر الماضي.



وكشفت "فورد" في بيان رسمي اليوم عن أن مبيعاتها من السيارات في السوق الأمريكي ارتفعت بنسبة 4.1% إلى 161.725 ألف سيارة بدعم من القفزة في مبيعات السيارات الرياضية متعددة الأغراض والمركبات الكهربائية مما توازن مع الانخفاض في مبيعات الشاحنات والسيارات السيدان.



وفي غضون ذلك، انخفضت مبيعات التجزئة من سيارات "فورد" بنسبة 11.2%، في حين قفزت مبيعات الشركة من السيارات الرياضية متعددة الأغراض بنسبة 48.6%.



وأكدت الشركة على أنها تلقت أعدادا هائلة من طلبات الشراء وحجز سيارات لا سيما من شاحنات "إف – 150" الكهربائية الخفيفة على مدار الأسبوعين الماضيين حيث بلغت طلبات الشراء أكثر من 70 ألف شاحنة.



وعلى صعيد التداولات، قفز سهم "فورد موتور" بحلول الساعة 18:37 بتوقيت جرينتش بنسبة 6.8% إلى 15.9 دولار، وسجل أعلى سعر عند 16.05 دولار، وهو الاعلى في خمس سنوات ونصف، وأقل سعر عند 14.99 دولار.