شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يعزز مكاسبه بعد صدور بيانات قوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الخميس عقب صدور بيانات اقتصادية قوية، وقبيل صدور تقرير الوظائف الشهري.



وأظهرت بيانات مكتب إحصاء العمالة بوزارة العمل الأمريكية أن مؤشر طلبات إعانة البطالة الأولية انخفض إلى 385 ألف طلب في الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى للمؤشر منذ بداية الجائحة، بينما توقع محللون انخفاض المؤشر إلى 400 ألف طلب من 405 آلاف.



وعلاوة على ذلك، كشفت بيانات "إيه دي بي" أن القطاع الخاص الأمريكي أضاف 978 ألف وظيفة في الشهر الماضي بينما توقع محللون إضافة 645 ألف وظيفة.



وارتفعت إنتاجية العمالة في أمريكا بنسبة 5.4% في حين ارتفعت تكاليف وحدة العمالة بنسبة 1.7%.



وعلاوة على ذلك، كشفت بيانات معهد إدارة التوريدات (آي إس إم) أن مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخدمي الأمريكي ارتفع إلى 64 نقطة في مايو/أيار من 62.7 نقطة في أبريل/نيسان في حين توقع محللون ارتفاع المؤشر عند 63 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:48 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.67% إلى 90.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.5 نقطة وأقل مستوى عند 89.8 نقطة.