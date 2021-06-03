أسعار الغذاء العالمية تسجل أعلى قيمة لها منذ عقد

المناطق - الرياض

سجّل مؤشر منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) لأسعار الغذاء في شهر مايو الماضي أعلى قيمة له منذ 2011.

وبلغ متوسط مؤشر (الفاو) لأسعار الغذاء 127.1 نقطة في مايو، بارتفاع بنسبة 4.8 في المئة عن مستواه في أبريل، و 39.7 في المئة عن مستواه في مايو 2020.

وبحسب المؤشر ارتفعت أسعار الحبوب بنسبة 6 في المئة من أبريل، مدفوعة بأسعار الذرة العالمية التي تجاوزت 89.9 في المئة من متوسط قيمتها قبل عام.

وأظهرت أسعار القمح العالمية انخفاضاً في أواخر الشهر، لكنها ارتفعت في المتوسط بنسبة 6.8 في المئة في مايو مقارنة بمستويات شهر أبريل، في حين ظلت أسعار الأرز الدولية ثابتة.

كما ارتفع مؤشر (الفاو) لأسعار الزيوت النباتية بنسبة 7.8 في المئة، وسجل زيادة لأسعار السكر بنسبة 6.8 في المئة من أبريل، وارتفاعاً لأسعار اللحوم بنسبة 2.2 في المئة.

وصعد مؤشر (الفاو) لأسعار منتجات الألبان بنسبة 1.8 في المئة في الشهر، بمتوسط 28 في المئة فوق مستواه قبل عام.