شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 3-6-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الخميس 3-6-2021.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد تباينت بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70، وسط مبيعات عربية وأجنبية، وخسر رأس المال السوقي 2.61 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 648.553 مليار جنيه.

إيقاف تداول 21 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 21 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ أجواء للصناعات الغذائية-مصر، مينا للاستثمار السياحي والعقاري، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، شارم دريمز للاستثمار السياحي، بلتون المالية القابضة، جلاكسو سميثكلاين، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، رواد السياحة-رواد، ليسيكو مصر، سماد مصر (ايجيفرت)، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، سي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، اميرالد للاستثمار العقاري، الشمس للإسكان والتعمير، الصناعات الغذائية العربية-دومتي، العربية للصناعات الهندسية، العربية للمحابس، رمكو لإنشاء القرى السياحية، رواد السياحة-رواد، شركة النصر للأعمال المدنية، مصر للزيوت والصابون. إيقاف تداول 21 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 21 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ أجواء للصناعات الغذائية-مصر، مينا للاستثمار السياحي والعقاري، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، شارم دريمز للاستثمار السياحي، بلتون المالية القابضة، جلاكسو سميثكلاين، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، رواد السياحة-رواد، ليسيكو مصر، سماد مصر (ايجيفرت)، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، سي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، اميرالد للاستثمار العقاري، الشمس للإسكان والتعمير، الصناعات الغذائية العربية-دومتي، العربية للصناعات الهندسية، العربية للمحابس، رمكو لإنشاء القرى السياحية، رواد السياحة-رواد، شركة النصر للأعمال المدنية، مصر للزيوت والصابون.



البورصة تخسر 2.61 مليار جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70، وسط مبيعات عربية وأجنبية، وخسر رأس المال السوقي 2.61 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 648.553 مليار جنيه. البورصة تخسر 2.61 مليار جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70، وسط مبيعات عربية وأجنبية، وخسر رأس المال السوقي 2.61 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 648.553 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 596.3 مليون ورقة مالية بقيمة 1.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 55.4 ألف عملية لعدد 194 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.46% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10.76%، والعرب على 5.78% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 25.10% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 74.89%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 468.96 ألف جنيه، 38.1 مليون جنيه، 43.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 65.8 مليون جنيه، 11.8 مليون جنيه، 4.2 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.65%، ليغلق عند مستوى 10054 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 2202 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 12474 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 3910 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 2334 نقطة، واستقر مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" عند مستوى 3251 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 1229 نقطة.

وصعدت أسهم 66 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 97 شركة، ولم تتغير مستويات 31 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي بسعر إغلاق 1.142 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 16.65%.

- أجواء للصناعات الغذائية-مصر بسعر إغلاق 7.820 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 16.20%.

- شارم دريمز للاستثمار السياحي بسعر إغلاق 11.530 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 13.37%.

- جلاكسو سميثكلاين بسعر إغلاق 34.820 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.41%.

- العربية للصناعات الهندسية بسعر إغلاق 1.606 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.21%.





وضمت الأسهم المتراجعة:

- العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة بسعر إغلاق 12.020 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.35%.

- بلتون المالية القابضة بسعر إغلاق 3.540 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.57%.

- الشمس للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 5.590 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.14%.

- مصر للزيوت والصابون بسعر إغلاق 21.450 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.29%.

- زهراء المعادي للاستثمار والتعمير بسعر إغلاق 9.480 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.95%.