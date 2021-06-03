شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد.. البنك المركزى يعلن ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لـ40.468 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الخميس 3-6-2021 ، الإعلان عن عدد كبير من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها إعلان البنك المركزى ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لـ 40.468 مليار دولار، بالإضافة إلى إعلان وزير الإسكان لعدد من الإجراءات الخاصة بتقييم رؤساء شركات المياه بشكل دورى، وغيرها من الأخبار.

البنك المركزى يعلن ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لـ40.468 مليار دولار بنهاية مايو

قال البنك المركزي المصرى، اليوم الخميس، إن صافى الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 40.468 مليار دولار فى نهاية شهر مايو 2021 مقارنة بـ 40.343 مليار دولار فى نهاية شهر أبريل 2021 ، بارتفاع قدره نحو 125 مليون دولار.

وزير الإسكان يقرر تقييم رؤساء شركات المياه بشكل دورى

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حزمة من التكليفات للمهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بشأن تعيينات رؤساء الشركات التابعة.

رئيس البريد: صرف 7 ملايين معاش وإعانة لـ1.2مليون عمالة غير منتظمة فى 15 يوما

قال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة البريد المصري، إن هيئة البريد نجحت خلال جائحة كورونا المستجد في صرف 7 ملايين معاش في نفس فترات الصرف الاعتيادية، علاوة على صرف إعانة حكومية لعدد 1.2 مليون مواطن من العمالة غير المنتظمة، وذلك خلال 15 يوما عمل فقط، بالتزامن مع تقديم 155 خدمة أخرى، واعتمدت العديد من المؤسسات والجهات بشكل كبير على مكاتب البريد خلال الموجه الاولى من جائحة كورونا .

الدكتورة رانيا المشاط: مصر بوابة روسيا لتعزيز التبادل التجارى مع أفريقيا

استهلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أنشطتها ولقاءاتها الثنائية ضمن فعاليات منتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي الدولي لعام 2021، بلقاء أنتون كوبياكوف، مستشار الرئيس الروسي، لبحث العلاقات الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية وروسيا الاتحادية.

58.2 % نسبة الزيادة فى كمية الطاقة الكهربائية المولدة من الطاقة المتجددة عام 18/19

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحـصاء اليوم الخميس بيـاناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمى للبيئة والذى يحتفل به سنويا فى 6/5.

ومن أهم المؤشرات، ارتفاع كـمية الطـاقة الكـهربائية المـولدة من الطــاقة المتـجددة (شمسـى / رياح) عام 2018/2019 حيث سجلت 4543 جيـجا وات/ساعة مقابل 2871 جيجــاوات/سـاعة عام 2017/2018 بنسبة قدرها 58.2%.

التخطيط: قناة السويس حققت أعلى إيراد شهرى فى تاريخها بـ553,6 مليون دولار

علنت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مؤشرات الربع الثالث من العام المالي الحالي 2020/2021 والتسعة أشهر الأولى من العام ذاته وأداء الاقتصاد المصري في إطار تلك المؤشرات.

"المنتجات الجلدية": 70% من الأحذية المستوردة حريمى ورياضى والمحلى يغطى الرجالى

كشف شريف يحيى، رئيس شعبة الأحذية والمنتجات الجلدية بغرفة القاهرة التجارية، أن 70% من استيراد الأحذية عبارة عن منتجات حريمى ورياضى، و30% لباقى المنتجات بما فيها الأحذية الجلدية، لافتاً إلى أن الإنتاج المصرى من الأحذية الجلد يغطى احتياجات السوق بل يزيد، لذلك يجب النظر فى ملف استيراد الأحذية تامة الصنع.

الإحصاء: السيولة المحلية ترتفع لـ4 تريليون و845 مليار جنيه نوفمبر الماضى

حقق مؤشر السيولة المحلية ارتفاعا ملحوظا فى الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات حكومية، حيث بلغت قيمة السيولة المحلية نحو 4 تريليون و845 مليار جنيه في شهر نوفمبر الماضي "مبدئى"، مقابل 4 تريليون و53 مليار جنيه "نهائى" في شهر نوفمبر عام 2019، بزيادة بلغت 792 مليار جنيه.