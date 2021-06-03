شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتخلى عن مكاسبه ويتحول إلى الانخفاض رغم بيانات المخزون الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الخميس وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وتخلى الخام عن كمكاسبه على الرغم من تراجع المخزونات الأمريكية.



وأعلنت إدارة معلومات الطاقة عن هبوط مخزونات الخام في أمريكا بنحو 5.1 مليون برميل إلى 479.3 مليون برميل في الأسبوع الماضي في حين توقع محللون انخفاضها بنحو 3.3 مليون برميل.



كان معهد البترول الأمريكي قد كشف أمس في بيانات أولية غير رسمية عن انخفاض في مخزونات النفط بحوالي 5.4 مليون برميل خلال نفس الفترة.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 16:10 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.67% إلى 90.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.5 نقطة وأقل مستوى عند 89.8 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم يوليو/تموز بحلول الساعة 16:07 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 68.6 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر عند 69.4 دولار وأقل سعر عند 68.1 دولار.



وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أغسطس/آب بنسبة 0.3% إلى 71.1 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 71.9 دولار وأقل سعر عند 70.6 دولار.