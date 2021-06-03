شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي ينخفض تزامنا مع الضغوط على النفط والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الكندي أمام أغلب العملات الرئيسية وسط ضغط من العملة الأمريكية وانخفاض أسعار النفط الذي يعد من بين الصادرات الرئيسية لكندا.



وتلقت العملة الأمريكية دعما من صدور بيانات اقتصادية قوية مما ضغط على العملات الرئيسية الأخرى، وذلك قبيل صدور تقرير الوظائف الشهري.



وكشفت بيانات رسمية صادرة عن إدارة معلومات الطاقة عن هبوط مخزونات الخام في أمريكا بنحو 5.1 مليون برميل إلى 479.3 مليون برميل في الأسبوع الماضي في حين توقع محللون انخفاضها بنحو 3.3 مليون برميل.



وفي سوق النفط، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم يوليو/تموز بحلول الساعة 16:03 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 68.6 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر عند 69.4 دولار وأقل سعر عند 68.1 دولار.



وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أغسطس/آب بنسبة 0.5% إلى 71.01 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 71.9 دولار وأقل سعر عند 70.6 دولار.



وعلى صعيد التداولات، انخفض الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 16:16 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 0.8257، وسجل أعلى سعر عند 0.8313 وأقل سعر عند 0.8250.