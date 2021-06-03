شكرا لقرائتكم خبر عن فاو: مؤشر أسعار الغذاء يصعد لأعلى مستوى منذ 2011 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) اليوم الخميس إن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت في مايو أيار بأسرع وتيرة شهرية في أكثر من عشر سنوات، مسجلة زيادة للشهر الثاني عشر على التوالي ومسجلة أعلى مستوى لها منذ سبتمبر 2011.

وأصدرت الفاو أول توقعاتها لإنتاج الحبوب العالمي في 2021، وبلغ نحو 2.821 مليار طن، وهو مستوى قياسي جديد ويزيد 1.9 بالمئة فوق مستويات 2020.

وبلغ متوسط مؤشر الفاو لأسعار الغذاء، الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب وزيوت الطعام ومنتجات الألبان واللحوم والسكر، 127.1 نقطة الشهر الماضي مقابل قراءة معدلة عند 121.3 نقطة في أبريل.