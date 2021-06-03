شكرا لقرائتكم خبر عن «تويتر بلو».. التغريد بـ 3 دولارات شهرياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت «تويتر» عن الإطلاق الأولي لـ«تويتر بلو» Twitter Blue، خدمة الاشتراك الجديدة للمستخدمين المتميزين، باشتراك شهري بنحو 3 دولارات في كل من كندا وأستراليا في الوقت الراهن.

وبينما تعد الشبكة الاجتماعية بأن يحصل مشتركو «تويتر بلو» على ميزات خاصة تمنحهم مزيداً من التخصيص، ستبقى الإعلانات مقتحمة تجربتهم الخاصة على تويتر، وهي واحدة من الأشياء المزعجة التي لطالما اشتكى منها مستخدمو التطبيق، وأعربوا عن رغبتهم بالدفع مقابل تجنبها.

واعتباراً من اليوم الخميس، ستصبح الميزة الجديدة متاحة للمشتركين في كندا وأستراليا للشراء داخل التطبيق وعبر نظام «آي أو إس». وقالت الشركة إنها تتوقع إطلاق «تويتر بلو» في مناطق إضافية، مع إمكانية التسجيل عبر «أندرويد» أيضاً، فضلاً عن إضافة المزيد من الخدمات المتميزة في المستقبل القريب.

وبحسب البيان، فإن النسخة المجانية من تويتر لن تختفي أبداً. وأن عرض الاشتراك هذا يهدف إلى إضافة ميزات محسّنة ومتكاملة إلى تجربة «تويتر» الحالية، ولمن يريدها فقط.

وتتضمن ميزات «تويتر بلو» التراجع عن التغريدة، من أجل المعاينة والمراجعة قبل النشر، مع مؤقت يصل إلى 30 ثانية يتيح للمشتركين النقر على «تراجع» أو «الرد». وبعد ذلك، لا يمكن تحرير التغريدات التي تُنشر بالفعل للجمهور.

وتشمل الميزات الأخرى مجلدات الإشارات المرجعية لتنظيم المحتوى المحفوظ ووضع القارئ، وتسهيل قراءة النص. كما سيحصل المشتركون أيضاً على حق الوصول إلى الامتيازات مثل رموز التطبيقات القابلة للتخصيص للشاشة الرئيسية لأجهزتهم، وسمات الألوان لتطبيق تويتر الخاص بهم، بالإضافة إلى الوصول إلى خدمة دعم العملاء المخصصة للمشتركين.