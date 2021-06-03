شكرا لقرائتكم خبر عن نوفاك: من السابق لأوانه الحديث عن شهر أغسطس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، الخميس، إنه من السابق لأوانه الحديث عن القرارات المقرر أن تتخذها مجموعة منتجي النفط المعروفة بـ«أوبك+» بشأن الإنتاج في أغسطس/ آب. وقال نوفاك إن المجموعة ستدرس النمو الموسمي للطلب، وستدرس أيضا إمكانية عودة إمدادات النفط الإيرانية إلى السوق.

من جانبه، قال وحيد الكبيروف رئيس «لوك أويل»، ثاني أكبر شركة للنفط في روسيا، الخميس إنه يتوقع أن تقرر مجموعة «أوبك+» التي تضم منتجين رئيسيين للخام زيادة الإنتاج خلال اجتماعها الشهر المقبل.

وقال في مقابلة مع «رويترز» إن اتفاق «أوبك+» الحالي بخصوص قيود إنتاج النفط ينبغي تمديده فور انقضائه في إبريل/ نيسان المقبل.

ومن المقرر أن تجتمع «أوبك+» في الأول من يوليو / تموز لاتخاذ قرار بشأن مستويات الإنتاج من أغسطس/ آب.

وقال الكبيروف «ينبغي تمديد اتفاق «أوبك+»، فهو يساعد في توقع سعر (النفط). قد يتخذ المشاركون قراراً بزيادة صغيرة للإنتاج لا تزيد على 500 ألف برميل يومياً في الاجتماع التالي».

وبموجب الخطة الحالية، ستضيف منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء بقيادة روسيا 700 ألف برميل يومياً في يونيو/ حزيران و840 ألفاً في يوليو/ تموز.

وقال الكبيروف: إن «لوك أويل» تخطط لزيادة إنفاقها الرأسمالي إلى ما يتراوح بين 600 و650 مليار روبل العام المقبل، مع شروعها في مشروعات جديدة مثل الإنتاج في بحر قزوين.

ويتوقع أن يصل الإنفاق العام الجاري إلى 490 مليار روبل باستثناء مشروع غرب القرنة-2 في العراق.

وتابع الكبيروف أن «لوك أويل» تعتزم أيضاً بدء الإنتاج في المنطقة 10 في العراق في نهاية 2022، أو في 2023 بإنتاج يبلغ 30 ألف برميل يومياً.

النفط يستقر

ولم يطرأ على أسعار النفط تغير يذكر الخميس بعد مكاسب قوية في الجلستين السابقتين بفضل توقعات لارتفاع الطلب على الوقود في وقت لاحق من العام، بينما حافظ المنتجون الرئيسيون على خطتهم بشأن الإمدادات.

وبحلول الساعة 0952 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا بما يعادل 0.17 بالمئة إلى 71.47 دولار للبرميل بعدما لامست أعلى مستوياتها منذ سبتمبر 2019 عند 71.99 دولار. وارتفع الخام القياسي العالمي 1.6% الأربعاء.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثمانية سنتات أو 0.12 بالمئة إلى 68.91 دولار. وارتفعت الأسعار بما يصل إلى 69.40 دولار، الأعلى منذ أكتوبر 2018، بعدما زادت 1.5 بالمئة في الجلسة السابقة.

ويتفق مصدرون للتوقعات بالسوق، ومنهم أوبك وحلفاؤها في إطار مجموعة أوبك+، على أن طلب النفط سيفوق المعروض في النصف الثاني من 2021.

وتُظهر بيانات أوبك+ أن الطلب على النفط سيبلغ بحلول نهاية العام 99.8 مليون برميل يوميا مقابل معروض 97.5 مليون برميل يوميا.

ومن المتوقع أن تكون عودة التوازن تلك بقيادة انتعاش للطلب في الولايات المتحدة، أكبر مستخدم للنفط في العالم، وأيضا في الصين، ثاني أكبر مستهلك في العالم، وبريطانيا مع خروجها من جولة إجراءات الإغلاق المرتبطة بكوفيد-19.

وقال فيفيك دهار محلل السلع الأولية لدى بنك الكومنولث في مذكرة «موسم القيادة في الولايات المتحدة فترة تشهد استهلاكا أعلى من المعتاد للوقود. تجاوزت حركة المرور في المملكة المتحدة الآن مستويات ما قبل الجائحة. نشهد تعافيا مستمرا للطلب على النفط بقيادة الولايات المتحدة وأوروبا والصين».

مخزونات الخام

وتراجعت مخزونات الخام في الولايات المتحدة بأكثر من خمسة ملايين برميل الأسبوع الماضي، بحسب ما قاله مصدران بالسوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي أمس الأربعاء.

واتفقت أوبك+ يوم الثلاثاء على المضي في خطط تخفيف قيود الإمداد حتى نهاية يوليو تموز.

استمر اجتماعها 20 دقيقة، وهو الأسرع في تاريخ المجموعة، ما يشير إلى امتثال قوي بين الأعضاء وقناعة بأن الطلب سيتعافى بمجرد ظهور مؤشرات على انحسار الجائحة.

وأدى بطء في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن برنامج طهران النووي أيضا إلى خفض التوقعات حيال عودة إمدادات النفط الإيرانية للسوق هذا العام.

(رويترز)