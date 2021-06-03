شكرا لقرائتكم خبر عن «ديار»: إنجاز مسودة التسوية مع «ليمتلس» خلال الأشهر المقبلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أكدت شركة «ديار للتطوير» أنه لاحقاً للإفصاح الصادر منها بتاريخ 2 يونيو/حزيران 2021، والذي تضمن الموافقة المشروطة لمجلس الإدارة على العرض المقدم من شركة ليمتلس لتسوية تنفيذ الحكم الصادر لصالح شركة ديار ضد ليمتلس، فإن المجلس وافق خلال اجتماعه الذي عقد في الأول من الشهر الجاري على عرض التسوية بقيمة 500 مليون درهم من حيث المبدأ، والذي يتضمن سداد جزء من المستحقات نقداً، ومنح ديار مجموعة من الأراضي.

وجاءت موافقة المجلس على عرض التسوية، مع مراعاة أن تحتوي الأراضي المقترحة على البنية التحتية اللازمة، والموافقات على المخطط الرئيسي من السلطات ذات الصلة، وأن يتم تقييم الأراضي موضوع التسوية من قبل مقيّمين خارجيين مستقلين يتم تعيينهم بشكل مشترك من الطرفين، وأن يتم عرض التسوية على المساهمين؛ لمناقشتها والموافقة عليها خلال اجتماع الجمعية العمومية للشركة، وذلك بعد الانتهاء من مسودة التسوية، ومن المتوقع الانتهاء من الصيغة النهائية لمسودة التسوية خلال الأشهر القليلة القادمة.

وقام المجلس بتشكيل لجنة من أعضائه للعمل على مسودة التسوية، بما يضمن حقوق الشركة والمساهمين على حد سواء.

وستتقدم الشركة بعد الوصول إلى الصيغة النهائية للتسوية بالطلب من هيئة الأوراق المالية والسلع لعقد اجتماع الجمعية العمومية لعرض التسوية على المساهمين؛ لمناقشتها والموافقة عليها، عبر قرار خاص للبدء بتنفيذ التسوية.

وفي حال الحصول على موافقة المساهمين على المسودة النهائية، تكون بذلك الشركة قد أسدلت الستار على إحدى أهم القضايا التي واجهتها، والتي استمرت منظورة لدى المحاكم لفترة طويلة. كما أن حصول الشركة على الأراضي سيُسهم في توسعة محفظتها العقارية، ودراسة استثمار هذه الأراضي لتطوير مشاريع نوعية تشكل إضافة للمشهد العقاري في دبي.

وكانت الشركة قد أعلنت في ديسمبر/كانون الأول من عام 2019 حصولها على حكم قضائي قطعي لصالحها، وذلك بإلزام شركة ليمتلس بدفع مبلغ المطالبة الأصلية والبالغ 412 مليون درهم تقريباً لشركة ديار، بالإضافة إلى مبلغ التعويض البالغ 61 مليون درهم تقريباً، والفائدة القانونية بنسبة 9% على مبلغ المطالبة بالإضافة للرسوم والمصاريف.