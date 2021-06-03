شكرا لقرائتكم خبر عن «موديز» تعدل نظرتها لـ «دبي لصناعات الطيران» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ثبتت وكالة «موديز» التصنيف الائتماني شركة دبي لصناعات الطيران عند درجة “Baa3”، وعدلت النظرة المستقبلية من «سلبي» إلى «مستقر».

وقالت الوكالة إن التصنيف يعكس سيولتها القوية، والإدارة الجيدة لرأس المال، والصفقات المجزية التي أبرمتها الشركة والتي تجعلها في مكانة جيدة للتعامل مع تحديات قطاع الطيران وإدارة تدفقاتها المالية.

وقامت الوكالة بتعديل النظرة المستقبلية للشركة إلى مستقرة بناءً على توقعاتها بأن الطلب على الطائرات المستأجرة سيرتفع مع قيام شركات النقل الجوي بإعادة قدراتها لخدمة الطلب المتزايد على السفر الجوي، ما يساهم في تحسين أرباح «دبي لصناعات الطيران» وتدفقاتها النقدية على مدى الأشهر ال 12 إلى الأشهر 18 المقبلة.