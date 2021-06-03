شكرا لقرائتكم خبر عن صعود بورصات السعودية والبحرين والكويت بجلسة الخميس.. وتراجع الإمارات وقطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.39% رابحًا 41.49 نقطة ليغلق عند مستوى 10698.30 نقطة، وصعد المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 1.06% رابحًا 16.16 نقطة ليغلق عند مستوى 1538.37 نقطة، وقفزت مؤشرات بورصة الكويت مدفوعة بصعود 6 قطاعات.

فيما تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.53% خاسرًا 15.10 نقطة ليغلق عند مستوى 2824.04 نقطة، وهبط المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.3% خاسرًا 20.11 نقطة ليغلق عند مستوى 6606.128 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 3.96 مليار درهم ليغلق عند مستوى 933.202 مليار درهم، كما تراجعت بورصة قطر.





بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.39% رابحًا 41.49 نقطة ليغلق عند مستوى 10698.30 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.07% رابحًا 257.06 نقطة ليغلق عند مستوى 24196.93 نقطة، وبلغ حجم التداول 412.5 مليون سهم بقيمة 12.8 مليار ريال.

وصعد 16 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 4.28%، أعقبه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 3.72%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 3.64%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 2.26%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.53%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.11%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.8%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.76%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.71%، فيما تراجع قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.61%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.3%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.23%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.19%.

وقفز 131 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "تبوك الزراعية" بنسبة 9.95%، ثم سهم "لازوردي" بنسبة 9.93%، ثم سهم "متطورة" بنسبة 8.04%، وتراجع 58 سهمًا على رأسها سهم "مشاعر ريت" بنسبة 3.23%، ثم سهم "اتحاد الخليج الأهلية" بنسبة 2.46%، ثم سهم "رعاية" بنسبة 1.96%، فيما تصدر سهم "متطورة" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 1.2 مليار ريال سعودي.





بورصة البحرينارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 1.06% رابحًا 16.16 نقطة ليغلق عند مستوى 1538.37 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.1 مليون سهم بقيمة 300.6 ألف دينار بحريني، وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 73.06% مدفوعًا بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 3.21%، بنك البحرين والكويت بنسبة 2.27%، مصرف السلام-البحرين بنسبة 1.47%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 3.78% بضغوط هبوط سهم شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 3.31%، شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.39%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.94%، بضغوط هبوط سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 1.08%.





بورصة الكويتارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.09% رابحًا 5.66 نقطة ليغلق عند مستوى 6256.75 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.25% رابحًا 17.27 نقطة ليغلق عند مستوى 6803.41 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.41% خاسرًا 21.37 نقطة ليغلق عند مستوى 5188.55 نقطة، وزاد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.01% رابحًا 0.05 نقطة ليغلق عند مستوى 5426.41 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 407.4 مليون سهم بقيمة 69.01 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 14.1 ألف صفقة، وصعدت 6 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها التكنولوجيا بنسبة 6.34%، أعقبه قطاع الطاقة بنسبة 1.55%، يليه قطاع التأمين بنسبة 0.51%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.38%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.22%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.16%، فيما تراجع قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.2%، ثم قطاعي الخدمات الاستهلاكية والمنافع بنسبة 0.85%، 0.84%، على التوالي، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.75%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.36%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.26%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.06%.

بورصة دبيتراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.53% خاسرًا 15.10 نقطة ليغلق عند مستوى 2824.04 نقطة، وبلغ حجم التداول 146.9 مليون سهم محققة ما قيمته 153.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 2392 صفقة لعدد 31 سهمًا، وهبطت 6 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الاستثمار والخدمات المالية الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.87%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.83%، يليه قطاع النقل بنسبة 0.38%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.31%، ثم قطاعي العقارات والخدمات بنسبة 0.25%، 0.24%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع السلع بنسبة 1.02%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.6%.

وقفزت 6 أسهم ببورصة دبي، بختام جلسة الخميس، على رأسها سهم الشركة الوطنية للتأمينات العامة بنسبة 1.66%، ثم سهم شركة إعمار للتطوير بنسبة 1.64%، وتراجع 20 سهمًا على رأسها سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 8.38%، ثم سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 4.44%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 7.1 مليون ورقة بقيمة 28.7 مليون درهم.





بورصة أبو ظبيتراجع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.3% خاسرًا 20.11 نقطة ليغلق عند مستوى 6606.128 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 3.96 مليار درهم ليغلق عند مستوى 933.202 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 141.6 مليون سهم بقيمة 1.3 مليار درهم عبر تنفيذ 3790 صفقة.

وهبطت 6 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 0.82%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 0.46%، يليه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.39%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.32%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.28%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.16%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.49%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.36%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.08%.

وارتفعت 9 أسهم ببورصة أبوظبي على رأسها سهم "شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين" بنسبة 14.38%، ثم سهم "شركة الاتحاد للتأمين" بنسبة 4.17%، ثم سهم "شركة الخليج للصناعات الدوائية" بنسبة 1.4%، وتراجع 23 سهمًا على رأسها سهم "شركة صناعات أسمنت الفجيرة" بنسبة 9.98%، ثم سهم "شركة أبو ظبي الوطنية لمواد البناء" بنسبة 2.42%، ثم سهم "مجموعة إيه أس جي ستاليونز الإمارات" بنسبة 2.34%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 672 مليون درهم.





بورصة قطرتراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.46% خاسراً 50.23 نقطة ليغلق عند مستوى 10754.48 نقطة، وبلغ حجم التداول 191.5 مليون سهم بقيمة 408.9 مليون ريال عبر تنفيذ 9669 صفقة، وتراجع 36 سهماً، وارتفع 11 سهماً، واستقر سهمين.

وهبطت 7 قطاعات ببورصة قطر على رأسها قطاع التأمين بنسبة 0.68%، أعقبه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.57%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.43%، ثم قطاعي البضائع والخدمات الاستهلاكية والعقارات بنسبة 0.34%، 0.32%، على التوالي، ثم قطاعي النقل والصناعات بنسبة 0.27%، 0.21%، على التوالي.