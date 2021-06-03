شكرا لقرائتكم خبر عن عطاء تُمدد مذكرة التفاهم الموقعة للاستحواذ على "المجموعة العربية للتعليم" لمدة 90 يوماً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة عطاء التعليمية عن الاتفاق مع شركة المجموعة العربية للتعليم والتدريب على تمديد مدة مذكرة التفاهم الموقعة بغرض اللاستحواذ على كامل ملكية الشركة إلى 90 يوم عمل أخرى.

وقالت عطاء، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، إن نسبة الإنجاز المُحقق من المذكرة هو 50%، متوقعة الانتهاء من المذكرة خلال مدة التمديد الجديدة للمذكرة.

وكانت عطاء قد أعلنت، في فبراير الماضي، عن توقيع مذكرة تفاهم ملزمة مع شركة المجموعة العربية للتعليم والتدريب للاستحواذ على نسبة 100% من اسهم الشركة، وذلك بمقابل نقدي وإصدار أسهم في شركة عطاء التعليمية.

واتفق طرفا الصفقة المقترحة على أن المقابل المالي للاستحواذ سيكون عبارة عن مبلغ نقدي بنسبة 75% من قيمة الصفقة وأسهم ملكية في شركة عطاء بنسبة 25% من قيمة الصفقة وذلك عند التوصل الى اتفاق.

وشركة المجموعة العربية للتعليم والتدريب القابضة ھي شركة مساهمة سعودية مقفلة برأس مال يبلغ 200 ملیون ریال سعودي، ومن شركاتھا التابعة اكادیمیة الفیصل العالمیة وشركة نبعة وشركة مبدعون التنمية والشركة الاكاديمية للخدمات التعليمية ومدارس الجودة الأھلیة ومدارس المناھج ومدارس الیاسمین العالمیة ومدارس الالسن العالمیة ومدارس امجاد قرطبة ومدارس جيل المجد العالمية.

وتجدر الإشارة إلى أن عطاء حققت صافي أرباح بلغ 6.4 مليون ريال خلال العام المنتهي في 31 يناير 2021، مقابل أرباح بلغت 17.3 مليون ريال في العام السابق.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال العام الماضي إلى انخفاض الإيرادات بنسبة25% مقارنة بالعام الماضي نتيجة منح خصومات أضافية بسبب تعليق الدراسة في المدارس وأستمرار التعليم عن بعد وقد بلغت الزيادة في هذه الخصومات 83% عن الربع المماثل من العام الماضي وكذلك بسبب انخفاض اعداد الطلاب بنسبة 10% مقارنة بالربع الممائل من العام الماضي.