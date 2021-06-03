شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة المجموعة السعودية تُوصي بتوزيع 0.5 ريال للسهم عن النصف الأول من 2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 225 مليون ريال على مساهمي الشركة عن النصف الأول من العام 2021.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الخميس، بأن الأرباح سيتم توزيعها على 450 مليون سهم، بواقع 0.5 ريال للسهم، بما نسبته 5% من القيمة الاسمية للسهم.

وحددت الشركة أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الأحد الموافق 30 يونيو الجاري، على أن يتم الإعلان عن موعد صرف الأرباح في وقت لاحق.

وجدير بالذكر أن الشركة قامت بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 450 مليون ريال على مساهمي الشركة عن العام 2020، بواقع 1 ريال للسهم، بما نسبته 10% من القيمة الاسمية للسهم.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 305 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2021، مقابل خسائر بلغت 174 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى تحقيق المشاريع المدارة بصورة مشتركة لأرباح خلال الربع الحالي بلغت 161 مليون ريال، مقابل خسائر بقيمة (189) مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، نتيجة لتحسن أسعار بيع المنتجات.

كذلك ارتفعت حصة المجموعة في أرباح الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) لتبلغ للربع الحالي 156 مليون ريال مقابل 24 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق.