شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تنخفض في بداية الجلسة رغم صدور بيانات قوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الخميس على الرغم من صدور بيانات اقتصادية أفضل من التوقعات.



وأظهرت بيانات مكتب إحصاء العمالة بوزارة العمل الأمريكية أن مؤشر طلبات إعانة البطالة الأولية انخفض إلى 385 ألف طلب في الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى للمؤشر منذ بداية الجائحة، بينما توقع محللون انخفاض المؤشر إلى 400 ألف طلب من 405 آلاف.



وعلاوة على ذلك، كشفت بيانات "إيه دي بي" أن القطاع الخاص الأمريكي أضاف 978 ألف وظيفة في الشهر الماضي بينما توقع محللون إضافة 645 ألف وظيفة.



وارتفعت إنتاجية العمالة في أمريكا بنسبة 5.4% في حين ارتفعت تكاليف وحدة العمالة بنسبة 1.7%.



وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 14:25 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% (ما يعادل 107 نقاط) إلى 34472 نقطة، كما تراجع "ناسداك" بنسبة 1% (ما يعادل 142 نقطة) إلى 13614 نقطة، في حين هبط "إس أند بي 500" بنسبة 0.6% (ما يعادل 24 نقطة) إلى 4183 نقطة.